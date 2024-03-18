Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul Havalimanı Metrolarında Türkiye'de İlk Defa Kullanılan Demiryolu Hat Altyapı Sistemi Kullanıldı - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul Havalimanı Metrolarında Türkiye'de İlk Defa Kullanılan Demiryolu Hat Altyapı Sistemi Kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul Havalimanı Metrolarında Türkiye\'de İlk Defa Kullanılan Demiryolu Hat Altyapı Sistemi Kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demiryolu hat altyapı sistemini kullandıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamlandığını ve yarın hizmete açılacağını duyurdu. Bu yeni hat sayesinde Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan raylı sistem hatlarının uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşacak ve İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu 362 kilometreye çıkacak. Bakan Uraloğlu, bu projelerle İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını ve İstanbullulara daha fazla hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

18.03.2024 21:53  Güncelleme: 22:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demiryolu hat altyapı sistemini kullandık. Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığını belirterek, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan 7 raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu bildiren Uraloğlu, " Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha nice proje bizim tarafımızdan yapıldı. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattık. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak" dedi.

Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kesintisiz ulaşım

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın da çalışmalarının tamamladığını açıklayan Uraloğlu, 14 kilometrelik yeni metro hattını yarın hizmete alacaklarını bildirdi. Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçemizi Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlamış olacağız. Böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca yarın hattın açılması ile birlikte Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak" dedi.

"İstanbul Havalimanı metrolarında Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demiryolu hat altyapı sistemini kullandık"

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı Hattı ile birlikte bu hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı kesiminin tünellerinin birlikte tamamlandığını açıkladı. Hatların tünellerinin çapı 6,60 metre olan 6 adet tünel açma makinası (TBM) ile açıldığını kaydeden Uraloğlu, toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelinin rekor ilerlemeler sağlanarak tamamlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demiryolu hat altyapı sistemini kullandık. Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi. Raylar bunun üzerine sıfır hata ile yerleştirildi. Yerinde dökülen beton seçeneğine göre demiryolu hattında yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntem ile hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü standardını sağladık. Böylece kent içi metrolarda son zamanlarda dünyada kullanılmaya başlayan bu farklı altyapı ile metro standartlarını bir adım daha ileriye taşıdık" diye konuştu.

69 kilometrelik ring hattı

Bakan Uraloğlu, hattın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabını da en kısa sürede tamamlamayı planladıklarının altını çizerek, "Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. Her zaman söylüyoruz. Bakanlığımızın yatırımları olmasa İstanbul trafiği felç olurdu. İstanbullu vatandaşlarımız için özveriyle çalışıyoruz, Türkiye'nin ilklerini İstanbullular için bir bir hizmete alıyoruz" dedi.

Seyahat süresi 8 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının yarını hizmete açılması ile Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşımın 8 dakikaya düşeceğinin de altını çizdi. Ayrıca hattın İstanbul Havalimanı'ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını kaydeden Uraloğlu, bu sayede Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini söyledi. Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforu ile 41 dakikada aşılacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul Havalimanı Metrolarında Türkiye'de İlk Defa Kullanılan Demiryolu Hat Altyapı Sistemi Kullanıldı - Son Dakika

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