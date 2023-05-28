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Ümit Özdağ Ankara'da oyunu kullandı

Ümit Özdağ Ankara'da oyunu kullandı

28.05.2023 14:01

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Ankara'da kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sonuçların kısa zamanda öğrenileceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Ankara'da kullandı.

TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na gelen Özdağ, oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.

Özdağ, oy kullanmaya partinin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Şehirlioğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ve Genel Sekreter Cezmi Polat ile geldi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sonuçların kısa zamanda öğrenileceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini belirtti.

Özdağ, Türk halkının demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacağını dile getirerek,"Netice itibarıyla ülkemiz, bu seçimden sonra sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin yeni yönetimle yola devam etme şansını bulmasını temenni eden Özdağ, "Seçimler de bunun için. Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım Türk halkı, bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız." diye konuştu.

Özdağ, seçim sonuçlarını partililerle Genel Merkez'de takip edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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