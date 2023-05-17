Ümit Özdağ, CHP'nin bir talebi olmadığını açıkladı: Bizi destekleyin diye talepleri yok

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

ATA İTTİFAKI KİME DESTEK VERECEK?

İlk turda 5.1 oy olarak büyük bir sürpriz yaparak yankı uyandıran ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ise kime destek vereceği merak konusu oldu. ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sabah katıldığı bir yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN 'BİZİ DESTEKLEYİN' DİYE BİR TALEBİ YOK"

2. turda hangi adayı destekleyecekleri sorulan Özdağ, "Erdoğan ile zaten 21 senedir kavga ediyorum ben. Ben Erdoğan'ı aramadım ki. 'Seni desteklerim' demedim ki. Ben 'Erdoğan kazansın' demedim ki. Ben CHP kazansın, büyükşehir belediye başkanını çıkartarak dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın, sizi yollayalım dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki Kemal beye yaptım. Hala bize yönelik CHP'den bir talep de yok. 'Bizi destekleyin' diye talepleri de yok." dedi.

"HANGİ İTTİFAK PROTOKOL İLE ANLAŞMA SAĞLARSA KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ"

Özdağ, destek şartlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Biz daha seçim sürecinin başında ortaya ilkeler koyduk. Ahmet ile Mehmet üzerinden hareket etmeyiz. Bizim kitlemiz mevcut düzen partilerini benimsemeyen, Atatürk'ten, Türk Milliyetçiliğinden taviz vermeyen, Kandil ile domuz bağı arasına sıkışmaya karşı ve sorgulayıcı bir seçmen. Bu seçmene 'Ahmet'i destekle' dediğin zaman 'Tamam' diyecek bir seçmen değil. Biz ilkeleri ortaya koyduk. Bu temel ilkeler konusunda bir protokol hazırlanır ve karşımızda hangi ittifak varsa bu protokol çerçevesinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Bu protokolün uygulamaya geçirilmesi noktasında bazı görevlerin de sorumluluk üstlenmek adına biz de sürecin içerisinde yer alabiliriz, almayabiliriz çok önemli değil. Sonra desteğimizi kamuoyuna 'Biz bu çerçevede önümüzdeki seçimde bu adayı destekleyeceğiz' diyeceğiz. Her iki aday da diyecekler ki 'Ben sana bu şartları yerine getirirsem bu taraftan oy kaybederim, evet değil' diyecekler. O zaman biz de 'Bizim taleplerimiz bunlardı. Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan talepleri karşılayamayacağını söyledi. Nokta koyuyoruz. İki adayı da desteklemiyoruz' diyeceğiz."