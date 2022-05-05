Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar! - Son Dakika

Türkiye'nin gündeminden uzun süredir düşmeyen mülteci tartışması soruşturma ve suç duyurularıyla sürerken; İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Çataklı üç ismi yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.

Çataklı'nın açıklamalarının ardından Cumhuriyet'e konuşan Ümit Özdağ, Çataklı'ya hayli sert ifadelerle yüklendi ve bakan yardımcısını "devlet terbiyesinden yoksun" olmakla suçladı.

Çataklı'nın Kilis Valisi iken kendisini yasadışı olarak kayda aldığını öne süren Özdağ "İsmail Çataklı, tekrar ediyorum İçişleri Bakanlığı için bir yüz karasıdır. Arkadaşları, İçişleri Bakanlığı'nın haysiyetli bürokratları, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar bu adamdan utanıyorlar" diye konuştu.

"YAZDIĞIM KİTAPLAR SENİN BOYUNU AŞAR"

Özdağ sert söylemlerini şöyle sürdürdü:

"Ben profesörüm. Yazmış olduğum kitapları üst üste koyduğum zaman Çataklı'nın boyunu aşar. Ben öyle sözde profesör falan değilim, o sözde vali ve bakanlık görevlisi olabilir ama ben değilim. Haddini bilecek terbiyesiz adam!Ben bir kez bile 8 milyon Suriyeli var demedim. Ayrıca bu bir suç değil ancak ben İsmail'den daha iyi bilirim Türkiye'de ne kadar Suriyelinin olduğunu. Kendisini son kez uyarıyorum; devletin memuru gibi davranmayı öğren. Sen bu dönemin ilanihaye süreceğini mi zannediyorsun? Bir gün mahkeme önünde bu vatan vermiş olduğunuz zararların, komploların hesaplarını vermeyeceğinizi mi zannediyorsun sen İsmail? Hadi oradan!"

"SURİYELİ KADINLARIN TÜRKİYE'YE GELDİKTEN SONRA GENELEVE DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYOR MUSUN?"

Kendilerinin yabancı düşmanlığı yapmadığını, ama iktidarın Suriyeli seviciliği yaptığını söyleyen Özdağ yine İçişleri Bakan Yardımcısına yüklendi:

"İsmail, sen kaç tane Suriyeli kadının kendi ülkesinde namusuyla yaşayıp, Türkiye'ye geldikten sonra geneleve düştüğünü biliyor musun? Kaç tanesinin İstanbul'da randevu evlerinde çalıştığını biliyor musun? Sen mi Suriyelilerin dostusun? Sen mi insanlıktan utanıyorsun? Evet utanmalısın ama bizim açıklamalarımızdan değil, temsil ettiğin politikaların ortaya çıkarmış olduğu insani trajedilerden dolayı utanmalısın sen."

"TEPKİNİZİ SIĞINMACILARA GÖSTERMEYİN"

Sığınmacılara yönelik büyük bir tepki olduğunu söyleyen Özdağ bu konuyla ilgili bir de çağrı yaptı ve "Biz Zafer Partisi olarak bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz; sakın tepkinizi sığınmacılara yönlendirmeyin. Tepkinizin odağında bu siyasi felaketi sorumlusu olan iktidar ve sarı muhalefet partisi olsun. Bu tepkinizi arkadaşlarınıza, ailenize ifade edin ama asla sokağa çıkmayın. Asla sokakta bir gösteri yapmayın." dedi.