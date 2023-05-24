Ümit Özdağ, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini detayları ile anlattı! Sığınmacılar detayı fark yarattı - Son Dakika
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Ümit Özdağ, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini detayları ile anlattı! Sığınmacılar detayı fark yarattı

24.05.2023 12:27

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında, 2. turda kameralar karşısına birlikte çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldıklarını açıkladı. Özdağ tercihlerini neden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandıklarını ise "Numan Bey'e sorduk 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz?' diye. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi ve anlaştık" sözleriyle anlattı.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kilitlenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimde hangi adayı destekleyeceği ise büyük merak konusuydu.

"SEÇİMİN 2. TURUNDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Günlerdir ertelenen basın toplantısında bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çıkan Özdağ, pazar günü yapılacak 2. tur seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

"NUMAN BEY'İN ANLATTIKLARI SIĞINMACILARIN VATANLARINA DÖNMESİNİ İÇERMİYORDU"

Özdağ tercihlerini neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana değil de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandıklarını ise şu sözlerle anlattı; "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu.

"KEMAL BEY İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik."

YORUMLAR (7)
  • Eski Tüfek.: Hayırlı olsun... Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • Eren Aydın: Troller maaşları gideceği için çok endişeli hemen yorum yazmışlar:) Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Turgay Sancak: iftira üzerinden siyaset yapmayın, pkk ile alakaları olmadığını hepimiz biliyoruz. montaj ve iftiralar üzerinden karalama yapmayın. Cevap Yaz 31 20 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini detayları ile anlattı! Sığınmacılar detayı fark yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini detayları ile anlattı! Sığınmacılar detayı fark yarattı - Son Dakika
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