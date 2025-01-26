Ümit Özdağ, partisinin mitingine mektup yolladı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, partisinin mitingine mektup yolladı

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Zafer Partisi, İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda 'Mehmetçik katillerine af yok' mitingi düzenledi. Miting öncesinde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, tutuklu Genel Başkan Ümit Özdağ'ın Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu okudu. Mektupta Özdağ, tutuklanma nedeninin Türkiye'nin federasyona dönüşmesine direnmek olduğunu belirtti.

26.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:48
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Zafer Partisi, İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda "Mehmetçik katillerine af yok" mitingi düzenledi. Miting öncesinde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu okundu.

"TUTUKLANMA NEDENİM TÜRKİYE'NİN FEDERASYONA DÖNÜŞMESİNE DİRENMEMİZDİR"

Mektubunda "Anayasa ve yasalar ihlal edilerek duruşmaların aleniliği gibi en temel hak bile yok sayılarak cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındım" diyen Özdağ, "Halkı, kin ve nefrete teşvik etmekten alelacele düzenlenen belgeyle yetkisiz bir mahkeme tarafından 2020-2022 arasında yaptığım sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklandım. Tutuklanmamın gerçek nedeni ise ne Erdoğan'a hakaret ne halkı, kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Tutuklanma nedenim; Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın yeni paradigma çerçevesinde Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap federasyonuna dönüştürme çabasına Zafer Partisi'nin direnmesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Özdağ ayrıca "Sevgili İzmirliler, ben yıllarca Güneydoğu'da şehirlerde, ilçelerde, dağda, karakollarda dolaşarak sınır ötesine geçerek terörle mücadeleyi yakından incelemiş bir bilim adamıyım. Türk ordusunun, polisinin, jandarmamızın terör örgütü PKK ile nasıl kahramanca mücadele ettiğini, alçak pusulara nasıl direndiğini görmüş, yaşamış bir insanım. Bu kahramanca mücadele de şehit edilen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin ve yurttaşlarımızın ailelerinin yaşadığı ağır acıyı nasıl onurlu bir şekilde yaşadıklarına bizzat şahit oldum. Vatanı için gözünü, kolunu, bacağını bazen hepsini kaybeden sevgili gazilerimizin ve ailelerinin onurlu duruşlarına şahit oldum.

Benim bugün Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Erdoğan, Bahçeli ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın federasyon pazarlığına karşı tutuluyor oluşum PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, yurttaşlarımızın ve onların aziz anılarının ve sevgili gazilerimizin varlığına bir saygı duruşudur. Değerli İzmirliler, değerli vatanseverler, sizleri anayasamıza, vatanımıza, Atatürk'ün aziz mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya davet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum" diye yazdı.

Ümit Özdağ, partisinin mitingine mektup yolladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, partisinin mitingine mektup yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Fatih Celik:
    Türkçülük rolü yapma yeni değil yahudi moiz kohen. Tekin alp Türk ocağı kurarak başlamıştı milleti ayristirdi tat yahudisi ümit te onun izinden gidiyor 322 362 Yanıtla
    D Celik:
    onur madalyası kime verildi ? 10 3
    Apple User:
    hadi ordan 3 6
    Ekber SATIR:
    Kes ula dalyrkk 2 5
  • Mehmet Akın:
    haksız yere içeri atılan her lider oylarını artırır demedi demeyin akpkk kaybedeceğini anlayınca saçmalamaya başladı. gidecekler az kaldı 320 254 Yanıtla
  • Behzat:
    bunuda adam yerine koymayın ne olur. 206 214 Yanıtla
    Muin Honaz:
    Çok doğru adammı bu ya 7 7
  • Fk:
    kardeşim bunlar bu boş konuşmalarla oy toplamak istiyor 50 yıl bu şekilde şehitler üzeriden cep doldurdular 177 165 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi Hayırlısı Bakalım Yolunuz Açık Olsun 150 163 Yanıtla
  • okan:
    artiz kalkmış Türkiye yi savunacak sen davar güdemessin 33 139 Yanıtla
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