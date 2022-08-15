Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz (2)

'ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN İL KALMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda eğitim alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Eğitim öğretimi başarıyla gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk. Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100- 110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı, benim bu topraklarımda. Şimdi ise 20 kişi, 15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim ve öğretim görüyor. 76 üniversiteyle devraldık. Şimdi 208 tane var. 81 ilimizin tamamında üniversitesi olmayan il kalmadı. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor? 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var' diyor. Bunların mantığı bu. Yanılmıyorsam Tatlıses'e sormuşlardı, 'siz hangi üniversiteyi bitirdiniz', 'Oxford vardı da okumadık mı' demişti. İşte şimdi biz bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz. Hangi ilimiz olursa olsun hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz geliyor, doçentlerimiz geliyor, bulundukları ilde dersini veriyor. Bunu biz hallettik" dedi.

'ANKARA'DA 2'NCİ ŞEHİR HASTANESİ'Nİ AÇIYORUZ'Erdoğan, AK Parti 'nin sağlık alanında yaptıklarını anlatarak, "Şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Hastanelerimizin olmadığı il ve ilçeler kalmadı. Derdimiz, istiyoruz ki hiçbir ilde sıkıntı yaşanmasın. Şimdi Ankara 'da inşallah önümüzdeki aya yetişecek. 2'nci şehir hastanesini de açıyoruz. İstanbul 'da zaten malum Çam-Sakura Şehir Hastanemiz var. Bunun yanında Ataköy Havalimanı ve Sancaktepe 'de 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır. Eğitim araştırma hastanelerimiz aynen devam ediyor. Toplamda açtığımız 19 şehir hastanesinin 25 bin 298 yatak kapasitesi var. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındaydın. Allah aşkına çık da de ki 'Şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim' de. O dönemde maalesef hastanelerde Savaş Ay 'ın o meşhur programında dalga geçer gibi bununla dalga geçiyor. Zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü'ndeki o kurumu çökertmesi yeter" diye konuştu.'SÜRATLE BU KONUTLARI YAPACAK, MİLLETİMİZE SUNACAĞIZ' Hakim ve savcı sayısını 9 binden 23 bine yükselttiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Göreve geldiğimizde ulaştırmada 6 bin 101 km bölünmüş yol vardı. Şimdi 28 bin 700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Gençler şunları iyi bilin kara yolu tünel sayımız 83'tü 468'e çıkardık. 26 havalimanından devraldık. Şimdi 56'ya ulaştık. Nereden nereye. Daha devam ediyor. Açılışlarını yapacağımız havalimanları var. Burada saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle ülkemizin 81 şehrine mührümüzü vurduk. Şehircilikte bugün Türkiye genelinde 452 millet bahçesi yapıyoruz, bunlardan 132'si hizmete girdi. TOKİ kanalıyla ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut ve iş yeriyle beraber içerisinde hastane, stadyum, öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız. İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına ulaştırdık. Ülkemizin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Yerli elektrikli otomobilin üretimi devam ediyor. TOGG hazır. 29 Ekim 2022'de Türkiye'nin otomobilinin Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracını banttan inme törenini yapacağız. 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız."'GERÇEĞİ BİLDİKLERİ HALDE DÜŞMANLIK YAPIYORLAR'

Uygulanan ekonomi programının gerçekçi bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Bugün dünya ve Türkiye 10 yıl öncesine göre bile farklı yerde. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil geleceğin üzerine kuruludur. Her ülkeye uyacak tek tip program yoktur. Her ülke kendi ekonomi modelini geliştirir. İşte şimdi kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları gerçeği bildikleri halde sahiplerine yaranmak için kötülerlerken kör düşmanlık yapıyorlar" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,