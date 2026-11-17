AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki parti heyeti, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Gürhan Albayrak'a; 14 ilçe başkanı, İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca ve Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık eşlik etti. Görüşmede Eskişehir genelinde yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği, ilçelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. İlçe başkanlarının kendi bölgelerine ilişkin değerlendirmelerini aktardığı toplantıda, kentin tüm ilçeleriyle birlikte gelişmesi adına kurumlar arası iş birliği ve istişarenin önemi üzerinde duruldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Albayrak ve parti heyeti, misafirperverliğinden dolayı Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti. Görüşme, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.