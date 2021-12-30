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Vali Yazıcı: "Antalya'nın kalkınması için yaptığımız çalışmalar 2022'de de devam edecek" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Antalya'nın kalkınması için yaptığımız çalışmalar 2022'de de devam edecek"

30.12.2021 13:52
Vali Yazıcı: "Antalya'nın kalkınması için yaptığımız çalışmalar 2022'de de devam edecek"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl dileklerini içeren bir mesaj yayınladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl dileklerini içeren bir mesaj yayınladı. 2021 yılında yaşanan kötü olayları geride bırakarak 2022 umutla girilmesi gerektiğine değinen Yazıcı, "Antalya'mızın sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve Akdeniz'in en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek" dedi.

"Çalışmalar artarak devam edecek"

2021 yılını hüzünleriyle ve sevinçleriyle geride bıraktıklarını, yeni umutlar ve yeni heyecanlarla yeni bir yıla hep birlikte girmeye hazırlandıklarına değinen Vali Ersin Yazıcı, "Her yeni yıl, yeni hedeflere, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşılmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Antalya'mızın sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve Akdeniz'in en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek" dedi.

"Acı tatlı birçok olay yaşandı"

Dünya'nın iki yıldır zorlu bir pandemi sürecinden geçtiğini belirten Yazıcı, "Ülkemizde ise pandemiyle mücadelede sağlık sistemimizin mükemmelliği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle günden güne daha iyimser bir tablo ortaya çıkmaktadır. Aşılamanın artarak devam etmesiyle bu olumlu tablonun da artarak devam edeceğine inancım tamdır. Korona virüs salgını dışında geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında dünyada olduğu gibi ülkemizde de acı-tatlı pek çok olay yaşandı. İlimizi ve bölgemizi etkileyen yangın afeti adeta ciğerlerimizi yaktı. Yangın afetinde pek çok canımızı yitirdik, yüreğimiz yandı. Yaşanan bu büyük yangın afetinin ardından, milletimiz yine tek yürek olarak zor zamanlarda ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde tüm dünyaya gösterdi" diye konuştu.

"Yeni yılınızı kutluyorum"

Geçmişten bugüne kadar Türk milletinin tüm sorunlarını inanç ve kararlılıkla aştığını belirten Yazıcı, "Bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, tüm gücü ve güveniyle ama en önemlisi birlik ve beraberliğiyle çağdaş bir ülke olmanın gereklerini yerine getirerek mutlu yarınlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 2022 yılının tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, Aziz milletimizin ve Antalyalı hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Yeni Yıl, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Yazıcı: 'Antalya'nın kalkınması için yaptığımız çalışmalar 2022'de de devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yazıcı: "Antalya'nın kalkınması için yaptığımız çalışmalar 2022'de de devam edecek" - Son Dakika
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