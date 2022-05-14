Vatandaşların "6'lı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz" sözlerine Davutoğlu'ndan cevap: Bakarız ona - Son Dakika

Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak için Adıyaman'a giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu vatandaşlarla sohbet ederek, esnafı ziyaret etti.

"6'LI MASADAN AYRIL HEPİMİZ OYUMUZU VERİRİZ"

Kıraathanede oturan vatandaşlara selam veren Davutoğlu, tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaşın, "Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz" sözlerine karşılık Davutoğlu, "Bakarız ona" diye cevap verdi.

"CHP'DEN UZAK DUR"

İki şehit yakını ise Davutoğlu'na, "Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP'den uzak dur" dedi.

AÇILIŞTA PARTİLİLERE SESLENDİ

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi. Davutoğlu, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yönünde açıklamalarda bulundu.