Vergi paketini sunan AKP'li vekil Ök, şirketlerinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti: "Gelir olsun verelim" - Son Dakika
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Politika

Vergi paketini sunan AKP'li vekil Ök, şirketlerinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti: "Gelir olsun verelim"

Vergi paketini sunan AKP\'li vekil Ök, şirketlerinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti: "Gelir olsun verelim"

TBMM Genel Kurulu'nda vergi paketi görüşmeleri sürerken, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşi ve ağabeyine ait şirketlerin vergi ödemediği iddiaları gündeme geldi. Ök, şirketlerin zarar ettiği için vergi ödemediklerini ifade etti. Bu iddialar üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin' diyerek tepki gösterdi.

24.07.2024 08:16
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Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök'ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edilmişti. Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Vergi paketini sunan AKP'li vekil Ök, şirketlerinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti: 'Gelir olsun verelim' - Son Dakika

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