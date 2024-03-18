Vladimir Putin, Rusya'nın Devlet Başkanı Olarak Beşinci Kez Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Vladimir Putin, Rusya'nın Devlet Başkanı Olarak Beşinci Kez Seçildi

Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin, yüzde 87 oy oranıyla beşinci kez Rusya'nın devlet başkanı seçildi. Seçim sonuçlarına göre Putin, 6 yıl daha Rusya'yı yönetecek.

18.03.2024 04:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy oranı alan Vladimir Putin, beşinci kez Rusya'nın devlet başkanı oldu.

Rusya'da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta sona erdi. TSİ 20.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin tüm bölgelerinde oy sayım süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yüzde 95'ten fazlası sayılan oyların ilk sonuçlarını duyururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,30 oy oranıyla 5'inci kez Rusya'nın devlet başkanı oldu. Rusya Komünist Partisi'nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,28 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 8,86 oy oranına ulaştı. Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oy oranıyla seçimleri sonuncu sırada tamamladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 1991 yılından beri Rusya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 74,22 ile bugün tamamlanan seçimler olduğunu aktardı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson Bölgeleri'nde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 90'ından fazlasını aldı. Putin ayrıca Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım'da da oyların yüzde 85'ten fazlasını aldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu resmi olmayan rakamları duyurmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim sonuçları resmen açıklanmasıyla 6 yıl boyunca Rusya'yı yönetmeye devam edecek.

Vladimir Putin'in seçim zaferinden sonra ilk tebrikler de gelmeye başladı. Rusya'ya müttefik ülkeler olan Venezuela, Nikaragua ve Küba, Vladimir Putin'i tebrik eden ilk ülkeler oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vladimir Putin, Rusya'nın Devlet Başkanı Olarak Beşinci Kez Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Saadet Partisi Gazze'ye Destek İçin Program Düzenledi
    02:50 Saadet Partisi Gazze'ye Destek İçin Program Düzenledi

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.

  • Fenerbahçe, Trabzon'dan Olaylı Maçın Ardından Ayrıldı
    02:49 Fenerbahçe, Trabzon'dan Olaylı Maçın Ardından Ayrıldı

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

  • Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştı
    02:27 Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştı

    Yaklaşık 4 aydan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmazken, İsrail ordusu 9 tırdan oluşan sınırlı yardım konvoyuna izin verdi. Yardım, Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaştırıldı ve UNRWA'ya ait depolara yerleştirildi. Bu yardımın ardından geçen kasım ayından bu yana bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

  • Putin, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini kazandı
    02:22 Putin, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini kazandı

    Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yaklaşık yüzde 88'ini alarak 5. kez Devlet Başkanı seçildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,22 olarak açıklandı. Putin'in seçim zaferi, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümüyle birlikte kutlanacak. Batılı ülkeler ise seçimleri adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

  • Adalet Bakanı Tunç:
    02:14 Adalet Bakanı Tunç: "Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden sıyrılarak, halkımızın alım gücünü artırmaya devam...

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde katıldığı iftar programında, pandemi, deprem ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden sıyrılarak halkın alım gücünü artırmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Tunç, Türkiye'nin gelişimi ve terörle mücadeledeki başarılarına değinerek, yeni dönemde halkın refahının artacağını vurguladı.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları kınadı
    01:42 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayları kınadı

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun değildir. İlgili makamlarca soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.

  • Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
    01:34 Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

    Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, emniyette ifade verdi. Olayın ardından Yüksel, saldırının kendilerini durduramayacağını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.


00:37 TİP’in Hatay’da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım TİP'in Hatay'da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım
00:16 Enis Bardhi’den maç sonu skandal açıklama Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama
23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
22:46 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
00:58 TFF’den olaylı maç sonrası ilk açıklama TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama
00:49 İngiliz Kraliyet ailesinin “büyük bir açıklama“ yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton’a çevrildi İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton'a çevrildi
23:49 İnsan bunu düşmanına yapmaz Mert Müldür’e korner direğiyle saldırdılar İnsan bunu düşmanına yapmaz! Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdılar
23:14 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe’nin kalecisine yumruk attı Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
22:36 Dev maçın galibi Kanarya Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
22:33 TİP, Hatay’da Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 05:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Vladimir Putin, Rusya'nın Devlet Başkanı Olarak Beşinci Kez Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement