Politika

Yalova eski Belediye Başkanı Tutuk, yeni başkanı topa tuttu

Yalova eski Belediye Başkanı Mustafa Tutuk:

-"Belediye borç batağında değil. Ben 48 ay maaşları günü gününe ödedim"

-"Yıl sonu denetim raporuna göre belediyenin borcu 112 milyon lira, piyasadan alacak bedeli 134 milyon lira"

-"Ben bir tane arsa satmadım onlar bir tane sattılar 6 tanesini de satışa çıkardılar"

YALOVA - Yalova Belediyesi'nin bir önceki dönem başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in dile getirdiği borç rakamlarına yine rakamlarla karşılık verdi. Eski Başkan Tutuk, "Denetim raporuna göre belediyenin borcu 112 milyon lira, piyasadan alacak 134 milyon lira. İsale hattı ödemesi 5 yıl ödemesiz 30 yıla yayılmış. SGK ve vergi dairesine de borçları paranız olduğunda öderseniz. Bu ay gelirler emlak vergisi ve İlban payı sebebiyle artacak. Size tavsiyem personeli mağdur etmeden maaşları gününde ödeyin" dedi.

Kendilerinin belediyeyi bütçeden daha yüksek bir borçla devraldıklarını ve toplam bütçenin yarısı kadar bir borçla devrettiklerini dile getiren Mustafa Tutuk, "Yalova gibi bir il belediyesi için söylenen rakamlar o belediyenin borç batağında olduğunu göstermez. Ben görevi devir ettiğimde 140 milyon lira borç vardı. Geriye kalan borçları 3 kalemde toplayabilir. 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli olan isale hattı kredisi, SGK'ya olan borç ve Vergi Dairesine olan borç. SGK ve Vergi Dairesine belediyenin parası var ise öder. Ama ana isale hattına zaten ödemeyecekler. Dolayısıyla belediyenin geriye kalan borcu mart sonu itibariyle 140 milyon. Bakınız ellerinde salladıkları denetim komisyon raporunda borç yazıyor. Yılbaşı itibariyle piyasa borcu 112 milyon, piyasadan alınacak 134 milyon. Bizde bu denetim komisyonunu basın ile paylaşabiliriz" dedi.

"Arkadaşlara tavsiyem personellerin maaşlarını ödesinler"

Yeni başkana "maaşları gününde ödeyin" çağrısı yapan Mustafa Tutuk, "Ben görevi devir ederken, piyasaya borç 140 milyon lira idi. Oda devam eden işlerden dolayı. Piyasadan tahsil edilecek paralar ile bu borç bir iki ay içerisinde biter zaten. Bakın 134 milyon lirada aynı denetim komisyon raporunda alacak olduğu gözüküyor zaten. Hem de yılbaşı itibariyle. Dolayısıyla Yalova Belediyesi güçlü bir belediye. Biz mali disiplinini sağladık. Hiç bir hesabında icra yok. Gönül rahatlığıyla bir arsa sattılar 6 arsa daha satıyorlar. Mesela biz görevi aldığımızda böyle bir şansımız yoktu. Ama biz ne yaptık ? 48 ay boyunca maaşları günü gününe maaşları ödedik. Görüyorum ki personelimizi üzüyorlar. Memuru, kadrolu işçiyi maaşlarında sekme oluyor. Bu doğru bir hareket değil. Belediye maaşlarını ödeyebilir. Mayıs ayı vergi ayı zaten. Belediye gelirlerinin en yüksek olduğu ay. Ortalama 50 milyon lira olan belediye maaşının ödenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Arkadaşlara tavsiyem personellerin maaşlarını günü gününe ödesinler" diye konuştu.