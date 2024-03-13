Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül: "100 ilçelik bir isteğimiz olmamıştır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, "Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın 'Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 100 ilçe istediği' sözlerine yanıt verdi. Gül, Yeniden Refah Partisi'nin dengeli bir ittifak talebinde bulunduğunu fakat 100 ilçe gibi bir taleplerinin asla olmadığını söyledi. Gül, ittifak konusunda yapılan açıklamaların ittifak görüşmelerindeki nezaketten uzak olmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Her şeyden önce bilinmelidir ki Yeniden Refah Partisi olarak daha aylar öncesinden ' İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti ile belki ittifak yapabiliriz" şeklinde genel başkanımızın açıklamaları olmuştur. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi bu süreçte bizzat sorumluluk alarak, tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi elini taşın altına koyup ittifak görüşmelerine katılmıştır" diye konuştu.
"Bizim tavrımız oldukça netti"
Yeniden Refah Partisi'nin tüm ittifak görüşmelerindeki tavrının ve taleplerinin oldukça net olduğunu vurgulayan Gül, "Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs'ta ortaya konulan protokolün biran önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi" açıklamasında bulundu.
"100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır"
İttifak görüşmeleri devam etmesine rağmen AK Parti tarafının adaylarını açıklamaya devam ettiğini sözlerine ekleyen Gül, kendilerinin ise ittifak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar adaylarını açıklamayıp, sürecin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Gül, "Gelinen noktada Efkan Ala'nın kendilerinden 'Bizden 100 ilçe istediler' şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" diye konuştu.
Gül, Yeniden Refah Partisi'nin bir başka partinin kazanması veya kaybetmesi üzerine siyaset yapmadığını sözlerine ekleyerek, kendi görüşleri doğrultusunda kazanmak için siyaset yaptığını aktardı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül: '100 ilçelik bir isteğimiz olmamıştır' - Son Dakika
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