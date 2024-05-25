Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: Yozgat'ta Ahlaklı Belediyecilik Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: Yozgat'ta Ahlaklı Belediyecilik Dönemi Başladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: Yozgat\'ta Ahlaklı Belediyecilik Dönemi Başladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yozgat'ta kazandıkları ilçe ve beldeleri ziyaret ederek ahlaklı belediyecilik döneminin başladığını belirtti. Erbakan, adaletli ve ahlaklı bir şekilde yönetim sergileyeceklerini vurguladı.

25.05.2024 15:44  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş ile ahlaklı belediyecilik döneminin başladığına işaret ederek, "İnşallah yerelde adil düzeni, adaletli ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde kazanmış oldukları ilçe ve beldeleri ziyaret etmek için Yozgat'a geldi. İlk olarak Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret ederek başarı dileyen Erbakan, burada partililerle buluştu.

"Yozgat'ta dertlere derman olacak"

Ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında seçilen başkanların adaletli ve ahlaklı bir şekilde yönetim sergileyeceklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Teşekkür ve tebrik ziyaretlerimizi yapmak üzere bugün Yozgat'ta bulunuyoruz. Öncelikle kıymetli Belediye Başkanımız Kazım Arslan'ı tebrik ediyoruz. Seçim dönemi ve sonrasındaki sürede Yozgat için yaptığı çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi, sizlerin de bildiği gibi son derece tecrübeli bir belediye başkanı. Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan Yozgat'ın Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Bu nedenle yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tam." dedi.

"Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir"

Ahlaklı belediyecilik konusuna da değinen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir. Adaletin iki boyutu var. Bir tanesi işin ehline verilmesi, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde, en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesidir. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir. Milli görüş belediyeciliği ahlaklı belediyecilik bunu gerektirir. İnşallah Yozgat'ta bunu da başkanımızın hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. ve tabii ki ahlaklı belediyecilik demek. Bu belediye hizmetinin ibadet olarak yapılması demektir. Yani rüşvetin yolsuzluğun, haksız zenginleşmenin olmadığı, hırsızlığın olmadığı bir belediyecilik anlayışı bu belediye başkanlığı makamlarının ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak görüldüğü bir belediyecilik anlayışı. İnşallah bunu da kendisi hayata geçirecek. Ahlaklı belediyecilik demek, Milli Görüş belediyeciliği demek, adalet, bereket, ibadet aşkıyla hizmet edilmesi ve aynı zamanda da hizmet demektir." şeklinde konuştu.

"Yozgat'ta yeni bir dönem başladı"

Erbakan konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Başkanımız Yozgat için hem konuk projesini hayata geçiriyor. Hem şehrin batısında Ankara'dan gelirken sağ tarafta galericiler, otomobilciler sitesini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve vatandaşın, halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı en iyi şartlarda Evcil Kent Projesini hayata geçiriyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek ve bu Yozgat halkının teveccühüne, güvenine inşallah başkanımız yapacağı en hayırlı hizmetlerle layık olacak. Buna inancımız tamdır. İnşallah Yozgat'ta yeni bir dönem başladı, Milli Görüş Belediyeciliği dönemi, ahlaklı belediyecilik dönemi başladı. İnşallah yerelde adil düzeni adaletli belediyeciliği, ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. ve inşallah Yozgat'ı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan konuşmanın ardından kentte esnaf ziyareti gerçekleştirerek Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesine ve Kadışehri ilçesine hareket etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Yozgat, Refah, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: Yozgat'ta Ahlaklı Belediyecilik Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: Yozgat'ta Ahlaklı Belediyecilik Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement