Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında 100'den fazla üye istifa etti

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında, İl Başkan Yardımcıları da dahil 100'den fazla üye istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa edenler tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, Daday İlçe Başkanı ve yöneticileri olarak partimizin kuruluşundan bugüne kadar her aşamasında takatimizin sonuna kadar Hakk'ın hakim olması düşüncesinin mücadelesini verdik. Lakin geldiğimiz aşamada Kastamonu Teşkilatında il başkanından kaynaklanan büyük sorunlara uzun süredir bir türlü çözüm üretemeyen ve sorunları halının altına süpürme yolunu seçen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi'nde bulunan bazı şahıslar ve belli güç sahibi olanlar, kendilerini Kaf Dağı'nın tepesinde, her şeyi bilen olarak görürlerken, teşkilatları ise emirleri dışına çıkamayan, her denileni yapmak zorunda olan, sınırsız tabiiyete mecburi, her denileni kabul eden ama hiçbir şeyden anlamayan, varlıklarıyla yoklukları önemsiz köleler olarak görmektedir. Öte yandan AK Parti'ye sürekli göz kırpan, Erbakan Hocamızın 'Alınlarını secdeden kaldırmasalar bu veballeri ödeyemezler' dediği insanları desteklemekten söz eden Genel Merkez yönetimi, bu suretle partiye destek veren gönüllülerde büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden hareketle Kastamonu İl Başkan Yardımcıları Av. Özgür Yazkan, Av. Özkan Yazkan, Mustafa Dönmez, Vedat Kuşçu, İl Disiplin Kurulu üyesi Ercan Duran, Merkez İlçe Başkanı İlker Uzuner ve yöneticileri Evren Ülker, Mehmet Sevim, Sezer Yazıcı, Daday İlçe Başkanı Yaşar Yazkan ve yöneticileri, Daday İlçe Hanım Kolları Başkanı Ferihan Yazkan ve 100'ü aşkın üyeyle birlikte görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyor ve kısa zaman içinde onlarca üyenin daha partiden istifa edeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi. - KASTAMONU