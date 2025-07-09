Yeniden Refah Partisi Kepsut\'ta İstifa Şoku

Balıkesir'de Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı'nda görev yapan ilçe başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Cibril Karagöz, parti binasında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerinin ardından teşkilat üyelerinin haksızlıklara maruz kaldığını öne sürdü.

Seçim sürecinde yoğun şekilde sahada görev yapan parti mensuplarının emeğinin karşılık bulmadığını belirten Karagöz, "Bu sebeple meclis üyelerimiz Hüseyin Çetinkaya, Emre Özen ve Gürkan Ergen, kadın kolları, ana kademe ve gençlik kolları olarak Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Teşkilatı'ndan istifa kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diye konuştu.

Karagöz, meclis üyelerinin belediyedeki görevlerini bağımsız bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, partide görev yaptıkları süre boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.