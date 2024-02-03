Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, coşkuyla karşılandı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday gösterdiği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bayrak Alanı'nda coşkuyla karşılandı. Meşale koridorundan geçerek Yıldırımlıları selamlayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın şahlanış dönemi başlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı adayı seçilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yüzlerce Yıldırımlı Başkan Oktay Yılmaz'ı davul zurna eşliğinde sloganlarla, meşale gösterileriyle karşıladı. Başkan Oktay Yılmaz'a AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleri eşlik etti. Bayrak Alanı'nda Yıldırımlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Yılmaz, "Aziz hemşehrilerim seçim öncesinde 'Sensiz Olmaz Yıldırım' diyerek yola çıktık. Tüm hemşehrilerimizin bu davaya sahip çıkmasını istedik. Hamdolsun hemşehrilerimiz bize böyle bir görev tevdi etti. Biz de seçimden sonra 'Yıldırım Sizinle Güzel' diyerek devam ettik. Yıldırım'ı güzel bir noktaya getirdik. Kadim ilçemizdeki değişim herkesçe görülmeye başladı. Yıldırım'ı parlayan bir değer yapma vakti geldi. İnşallah bu dönemde Yıldırım'ı hep birlikte şahlandıracağız. Bütün Yıldırımlı gönülleri fethederek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin geleceğinin, mazlumların ümidinin zaferini hep birlikte kutlayacağız. Yıldırım sizinle güzel" dedi.

Şimdi Yıldırım için fazlası var

Başkanlık emanetini yeniden kendisine teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım'ın banisi olan Bayezid Han'ın cesaretini kendimize rehber edindik. Ne mutlu bize ki, adını bu kutlu sultandan alan Yıldırım'ın şehremini olarak onun mirasının koruyucusu ve takipçisiyiz. "Birlik ve beraberlik işin besmelesidir" diyerek çıktığımız bu yolda bizlere emanet olan Yıldırım'ı daha iyi bir yere taşıyacağız. İnşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz" diye konuştu. - BURSA