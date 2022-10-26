Türkiye'de hakkında "suç örgütü liderliği" suçundan yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu biliniyordu. Uzun zamandan bu yana sessizliğini koruyan Sedat Peker hakkında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Peker'in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum." dedi.
Özdağ, "Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE'yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı! BAE'ye mektup yollamış - Son Dakika