Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı! BAE'ye mektup yollamış - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı! BAE'ye mektup yollamış

26.10.2022 17:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suç örgütü liderliği suçlamasıyla Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı. Özdağ, Peker'le görüşebilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri'ne mektup yazdığını belirterek, "Peker'in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız" dedi.

Türkiye'de hakkında "suç örgütü liderliği" suçundan yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu biliniyordu. Uzun zamandan bu yana sessizliğini koruyan Sedat Peker hakkında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Peker'in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum." dedi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE MEKTUP YAZDI

Özdağ, "Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE'yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı! BAE'ye mektup yollamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı! BAE'ye mektup yollamış - Son Dakika
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