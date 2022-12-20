Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı

Mülteci ve göçmenlere yönelik politikaları ile sık sık gündeme gelen Zafer Partisi cephesinden çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Partinin Hatay İl Başkanlığı hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi.

"BU İŞİN SONU NEREYE VARACAK?"

Zafer Partisi paylaşımında Hatay'da bir sokakta müzik yapan siyahi insanları paylaşarak, "Görüntüler Antakya'dan. Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan akın akın Türkiye'ye gelip ekmeğimize, işimize ve aşımıza ortak oluyorlar. Bu işin sonu nereye varacak?" notunu düştü.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Öte yandan Zafer Partisi tarafından paylaşılan görüntü ve düşülen not sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar o anlara yorum yağdırdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:



