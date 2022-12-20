Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı - Son Dakika
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Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı

20.12.2022 20:08

Sosyal medya hesabından 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını çalan siyahileri, "Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan akın akın Türkiye'ye gelip ekmeğimize, işimize ve aşımıza ortak oluyorlar. Bu işin sonu nereye varacak?" notuyla paylaşan Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığına tepki yağdı.

Mülteci ve göçmenlere yönelik politikaları ile sık sık gündeme gelen Zafer Partisi cephesinden çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Partinin Hatay İl Başkanlığı hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi.

"BU İŞİN SONU NEREYE VARACAK?"

Zafer Partisi paylaşımında Hatay'da bir sokakta müzik yapan siyahi insanları paylaşarak, "Görüntüler Antakya'dan. Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan akın akın Türkiye'ye gelip ekmeğimize, işimize ve aşımıza ortak oluyorlar. Bu işin sonu nereye varacak?" notunu düştü.

Zafer Partisi'nden 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını çalan siyahilere çirkin yorum! Düşülen not çok vahim

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Öte yandan Zafer Partisi tarafından paylaşılan görüntü ve düşülen not sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar o anlara yorum yağdırdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Zafer Partisi'nden 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını çalan siyahilere çirkin yorum! Düşülen not çok vahim


Zafer Partisi'nden 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını çalan siyahilere çirkin yorum! Düşülen not çok vahim
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Zafer Partisi, Hatay, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı - Son Dakika
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