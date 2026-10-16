Zelenskiy, Starlink hız sınırı düşünce Shaded İHA\'larını vuramadıklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin sağladığı uydu sistemi Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield hizmetinin hız sınırının düşürülmesine ilişkin, "Hız sınırları düşürülünce belirli Shaded İHA'larını düşüremez hale geldik. Bu yüzden sivilleri korumak için kullandığımız araçlardan birini artık kullanamaz durumda kaldık. Bu çok acı verici ve tatsızdı. Önceki hız sınırları yeniden tesis edildi mi? Hayır. Ancak şimdi yeniden sağlanıyor mu? Evet" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çerçevesinde katıldığı toplantıların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda bir değişiklik olup olmadığı sorusuna ilişkin Zelenskiy, "Bu konuyu gündeme getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya destek amacıyla yıllık 45 milyar euro olmak üzere toplam 90 milyar euroluk kredi kararı konusunda bütün AB liderlerine teşekkür ediyoruz. Dondurulmuş varlıklar konusunda mesajımız, önemli olanın Rusya'nın ileride bu varlıklar üzerinde tasarrufa sahip olmaması. Bu varlıkları geri almak istediklerini biliyoruz, bu Rusya'nın hedefleri arasında" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan 70 milyar euro daha istedi

Zelenskiy ayrıca Avrupalı liderlere çağrıda bulunarak, "Savaşın gelecek yılki maliyeti 155 milyar euro olacak ve savunma, silahlanma ve direncimiz için sizden en az 70 milyar euro daha fazla paraya ihtiyacımız var. Bu gerçekçi, evet, gerçekçi bir miktar. Sizden bu desteği bulmanızı rica ediyorum. Bu, Rusya'yı geri püskürtmemize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Patriot füzeleri

Ukrayna'nın elinde Patriot füzesi kalmadığı iddialarının doğru olup olmadığı sorusuna Zelenskiy, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) programı üzerinden ABD'den (Patriot sistemlerinde kullanılan) PAC-2 ve PAC-3 füzeleri alıyoruz. Bunların tamamını Avrupa finanse ediyor. Yani bunlar hediye ya da ücretsiz değil. Şu anda PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin çoğu Orta Doğu'ya gönderiliyor. Bu füzelerin gönderilmesi sürecinde öncelikli olmadığımız herkesin malumu" şeklinde cevap verdi. Zelenskiy füzeleri sadece ABD'den değil, başka ülkelerden de temin ettiklerini ifade etti.

ABD'den gelen istihbarat konusunda güçlükler yaşandığını doğruladı

SpaceX'in sağladığı Starlink uydu hizmetinin yerini alabilecek bir sistem için Avupalı ortaklarla çalışma yürütülüp yürütülmediği sorusuna Zelenskiy, "Starlink'in yerine başka bir sistem koymaktan söz etmiyoruz. Fransa dahil bazı ülkelerle ilave kabiliyetler elde etmek için çalışıyoruz" ifadeleriyle cevap verdi. Zelenskiy, "İstihbarat paylaşımı konusunda ise birçok ülke bizimle istihbarat paylaşımı yapıyor. Onlarca ülkeden söz ediyoruz. Bir çalışma kanalı oluştuk ve oldukça güçlü bir destek sağlanıyor. ABD'den aldığımız bilgiler ise balistik füze fırlatmalarına ilişkin. Burada özellikle balistik füzelerle ilgili pek çok güçlük yaşandığını görüyorsunuz. Ukrayna'yı mümkün olduğunca bağımsız hale getirmek için bütün imkanlar üzerinde çalıştığımızın altını çizmek istiyorum" dedi.

"Starlink hızı tamamen eski haline dönmedi"

Birçok spekülasyona konu olan Starlink uydu hizmetinin durumuna ilişkin Zelenskiy, "Size Starlink'i nasıl kullandığımızı izah etmeye çalışayım. Belirli hız seviyelerine ihtiyaç var. Ukrayna'nın Starlink'i Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere saldırı için kullanıldığı düşünülebilir. Ancak hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Starlink'i Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmak veya misilleme için kullanmıyoruz. Bu nedenle SpaceX ve Beyaz Saray'la temasa geçerek bu kabiliyeti bizim için yeniden kullanılabilir hale getirmelerini talep ettik. Çünkü sistemi kullandığımız alanda bu imkanı kaybetmiştik. Bu bizim için çok tehlikeli ve hoş olmayan bir sürpriz oldu. Biz Starlink'i sivil altyapıya saldıran ve ailelerimizi öldüren jet motorlu Shaded İHA'larını önlemek için kullanıyorduk. Yüksek hızda hareket eden özel önleme araçları, Starlink sayesinde hareket eden insansız hava araçları kullanıyorduk. Starlink kapatılmadı, ama hız sınırları düşürüldü. Hız sınırları düşürülünce belirli Shaded İHA'larını düşüremez hale geldik. Bu yüzden sivilleri korumak için kullandığımız araçlardan birini artık kullanamaz durumda kaldık. Bu çok acı verici ve tatsızdı" şeklinde konuştu. Ukraynalı lider, "İkinci olarak, bunu askeri hedeflere yönelik orta menzilli saldırılarda kullanıyoruz. Dolayısıyla artık bunu da yapamaz hale geldik. Üçüncü olarak, bizim için en önemlisi insanlar. Birçok kişi, düşman İHA'larının menzili içinde bulunuyor. Bu mevzilerde bulunan insanlara yiyecek ve su ulaştırmak için İHA'ları ve Starlink'i kullanıyoruz. Yaşanan şey bu. Lojistik imkanlardan ve sivil halkı koruma kabiliyetinden mahrum kalıyoruz" dedi. ABD ile sürekli temas halinde olduklarını ve Beyaz Saray'dan bu kabiliyetlerin geri getirileceğine dair mesajlar geldiğini ifade eden Zelenskiy, "Önceki hız sınırları yeniden tesis edildi mi? Hayır. Ancak şimdi yeniden sağlanıyor mu? Evet" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da Ukrayna'nın kışı geçirmesine yetecek kadar Patriot önleme füzesi var"

Bugün Avrupalı ortaklardan Ukrayna'ya önleme füzesi tedariki konusunda taahhüt alıp almadığı sorusuna ilişkin Zelenskiy, Avrupalı ortakların Ukrayna'yı destekleyeceğini, fakat bunun miktarının henüz bilinmediğini aktardı. Zelenskiy, "Avrupa'da Ukrayna'nın bu kışı geçirmesine yetecek kadar Patriot önleme füzesi var. Avrupa'da bu miktarda füze mevcut" dedi. Zelenskiy, Avrupalı ortaklarla kendi antibalistik füze sistemlerini geliştirme konusunda çalışmaya da devam edildiğini ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa'nın barış sürecindeki çabalarına ilişkin bir soruya ise, "Avrupa'nın bizim çıkarlarımızı da temsil edecek bir süreç oluşturmak ve Ruslarla konuşabileceğimiz bir format bulabilmek için belirli adımlar attığını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi. Ukrayna Devlet Başkanı, savaşa çözüm bulunabilmesi için birden fazla barış sürecinin bulunmasını arzu edeceklerini de ifade etti.

Rusya-ABD dizel anlaşması

ABD Başkanı Trump yönetiminin Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına da değinen Zelenskiy, "Bu, haberimizin olmadığı bir düzenlemeydi. Yaptırımların kaldırılması da herkes için sürpriz oldu" dedi. ABD'nin önerdiği enerji ateşkesini derhal desteklediklerini hatırlatan Zelenskiy, "ABD tarafına önerim şöyleydi, 'Tamam biz ortağız. Tamam, buna (dizel anlaşmasına) ihtiyacınız olduğunu anlıyoruz. Bütün analizler bunun fiyatları etkilemeyeceğini söylese de buna ihtiyaç duyuyor olduğunuza karar verdiniz. Ama onlar bizim elektrik şebekemize saldıracak. Eğer enerji ateşkesi olmayacaksa enerji tesislerimizi koruyabilmek adına bize antibalistik füzeler verin. Çok fazla vermeyin. Dizel anlaşmasının devam etmesine ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca bize yetecek kadar verin.' Bunları alamadım. Dolayısıyla bu durum, tuhaf görünüyor" şeklinde konuştu. ABD ile ilişkileri düzeltme konusunda Amerikan müzakere heyetiyle sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Biz yaşamaya, mücadeleye ve en önemlisi onurumuzla yaşamaya devam edeceğiz. Savaş sırasında hayat bu kadar korkunçken nasıl yaşadığınız çok önemli. Onurunuzu korumanız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Macar lider ile görüşme

AB Liderler Zirvesi marjında Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile yaptığı ilk görüşmenin ardından Macaristan'ı ziyaret etme ihtimali sorulan Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecinde yeni fasıllar açmasının Macaristan tarafından da desteklenmesi nedeniyle yeni Macar hükümetine minnettar olduklarını söyledi. Zelenskiy, Macaristan'ı ziyaret etme fikrine karşı olmadığını da söyledi.

"Donbass'ın onlar için yeterli olacağına inanmıyorum"

ABD Başkanı Trump'ın kendisiyle anlaşmanın Putin'le anlaşmaktan zor olduğuna ilişkin ifadeleri sorulan Zelenskiy, "Ben yalnızca Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının çıkarlarını savunuyorum" ifadelerini kullandı. Putin'in hiçbir formatta müzakere istemediğini söyleyen Zelenskiy, "Savaşın bitmesini istemiyor. Bu yüzden Donbass'ın onlar için yeterli olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Sözü tekrar dizel anlaşmasına getiren Zelenskiy, "Bence bu anlaşmaları kabul edemeyiz. Çünkü arkasından doğal gaz anlaşmaları gelecek. Bundan eminim. Doğal gazdan sonra ise başka alanlardaki yaptırımlar kaldırılacak. Ardından bankacılık sistemi, belirli kişilere yönelik yaptırımlar ve kimya sanayisine sıra gelecek. Bunlara ben karşı çıkmazsam bunu kim yapacak?" dedi.

Ukrayna'daki savaşta meselenin sadece Ukrayna'nın Donbass'tan çekilmesi olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Mesele ülkemizin varlığı. Şu anda ayaktayız ve savaşıyoruz. Alternatif ne? Yok edilmemiz" ifadelerini kullandı.

"Putin bizi yok etmek istiyor"

Savaşın Kiev'in neredeyse işgal edilmesiyle başladığını vurgulayan Zelenskiy, "Kiev ülkemizin doğusunda mı? Donbass'ta mı? Hayır, başkentimiz. Başkent olmadan devlet var olamaz. Bizi yok etmek istiyor. Putin bizi yok etmek istiyor" ifalerini kullandı. Zelenskiy, "Bizi topraklarımızda öldürüyorlar. Topraklarımıza geldiler ve ilerlemeyi sürdürüyorlar. Durmak istemiyorlar. Gördüğünüz gibi çatışmayı durdurmak bile istemiyorlar. Peki istedikleri gerçekten ülkemizin bir parçası mı? Böyle bir insan için bu asla yeterli olmaz. Asla. Sonra ne olacak? Nerede duracak? Şimdi İHA'larla Avrupa ülkelerini, NATO üyesi olan ülkeleri test ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın kendisini "günah keçisi" ilan ettiği sorusuna gülümseyerek karşılık verdi

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın zorlu bir ara seçimle karşı karşıya olduğu, popülaritesinin çok düşük olduğu, Orta Doğu'da başlattığı savaşın istediği gibi gitmediği ve ABD'de dizel fiyatlarının çok yüksek olduğu için de kendisinin günah keçisi ilan edilip edilmediği sorusu karşısında bir müddet sessiz kaldıktan sonra gülümseyerek, "İşte cevabım bu" şeklinde karşılık verdi.