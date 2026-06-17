Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika
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Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Zile\'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
17.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:35
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Tokat'ın Zile Belediyesi'nde başkan vekilliği ve encümen seçimlerine Cumhur İttifakı'nın yaptığı itiraz üzerine Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İttifak temsilcileri adliye önünde basın açıklaması yaparak sürecin hukuka uygun şekilde ilerlemesini talep etti.

Tokat'ın Zile Belediyesi'nde başkan vekilliği ve encümen seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı'nın itirazını değerlendiren Tokat İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde nisan ayında gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği ve encümen seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı tarafından yapılan itirazda, Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından Cumhur İttifakı temsilcileri, Zile Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçi, AK Parti Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri katıldı.

MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıştanlıoğlu, seçim sürecinde hukuk dışı uygulamalar yaşandığını öne sürerek, Cumhur İttifakı lehine kullanılan oyların herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini iddia etti. Dağıştanlıoğlu, yaşanan süreçle ilgili tutanakların hazırlandığını ve hukuki işlemlerin yürütülmesi için AK Parti İlçe Başkanlığına teslim edildiğini söyledi.

AK Parti Zile İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise, Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçeleriyle birlikte sürece ilişkin değerlendirmeler içerdiğini belirtti. Kararın ardından belediye meclisinde oluşturulan bazı komisyonların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Öcbe, Cumhur İttifakı olarak söz konusu komisyon çalışmalarına katılmadıklarını ifade etti. Öcbe, amaçlarının belediye hizmetlerini aksatmak olmadığını belirterek, seçmen iradesinin hukuka uygun şekilde temsil edilmesini istediklerini söyledi. Öcbe, belediye yönetiminin mahkeme kararına uygun hareket ederek ilgili gündem maddeleri için olağanüstü toplantı gerçekleştirmesini beklediklerini kaydetti.

Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi. Mahkemenin esasa ilişkin vereceği kararın ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Belediye, Tokat, Zile, Son Dakika

Son Dakika Politika Zile'de başkan vekilliği seçimiyle ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika

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