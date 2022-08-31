Bakan Kasapoğlu, balıkçılara bereketli sezon dileğinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, balıkçılara bereketli sezon dileğinde bulundu

31.08.2022 18:15
Bakan Kasapoğlu, balıkçılara bereketli sezon dileğinde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların 1 Eylül'de açılacak olan balık sezonu için düzenlediği törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu balıkçılara iyi bir mevsim geçirmelerini diledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların 1 Eylül'de açılacak olan balık sezonu için düzenlediği törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu balıkçılara iyi bir mevsim geçirmelerini diledi.

110 yaşında vefat eden Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın dünya barış elçisi oğlu Turgut Kaçmaz'ın cenazesi için Kdz Ereğli ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen balık sezonu açılışına katıldı.

Programda konuşan Bakan Kasapoglu balıkçılara iyi bir sezon geçirmelerini diledi. Bakan Kasapoglu konuşmasında "Bugün Kdz. Ereğli'de güzel bir gün, bereketli bir gün açık bir hava var. İnşallah sezonda hep gönülde bir olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla hepimiz için, Kdz. Ereğli'miz için, Zonguldak'ımız için, ülkemiz için hayırlı olur. Ben bu vesileyle tüm buradaki katılımcılara, bu işlere bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Programın yoğun olması nedeniyle konuşmanın ardından balıkçı barınağından ayrılan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu Törende fenalaşan Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı Törende fenalaşan Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Zonguldak, Ereğli, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu, balıkçılara bereketli sezon dileğinde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, balıkçılara bereketli sezon dileğinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement