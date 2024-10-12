Zulme Karşı Adalet Vurgusu

Politika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Büyük egemen ülkelerin kollaması, himayesiyle dünyada öyle zulümler yaşanıyor ki artık soykırımlara soykırım kelimesi bile hafif kalıyor. Filistin'de, maalesef büyük bir zulüm yaşanmakta ve büyük devletler izlemenin ötesinde bunu koruyup kollamakta. Türkiye Yüzyılı'nı biz gerçekleştirdiğimizde zulmün yerine adalet, savaşın yerine barış ve yoksulluğun yerine refah olacaktır." dedi.

Alpaslan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen "33. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok değeriyle turizm ülkesi olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'nin turizm gelirinin 6 milyar dolar olduğunu aktaran Alpaslan, "İnşallah bu yıl 60 milyar dolara çıkarak muazzam gelişimi sağlamış olacağız. Türkiye'nin turizmde katedeceği çok büyük mesafeler var. Ülkemizin 7 bölgesi, 81 ilinin her birinde büyük turizm ürünleri barındıran imkanları var. Biz de Bakanlık olarak bunun farkındayız ve çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yakın gelecekte inşallah ülkemizin turizm gelirini 100 milyar dolar seviyesine çıkartacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi geliştirip refahı en üst düzeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Büyük egemen ülkelerin kollaması, himayesiyle dünyada öyle zulümler yaşanıyor ki artık soykırımlara soykırım kelimesi bile hafif kalıyor. Filistin'de, maalesef büyük bir zulüm yaşanmakta ve büyük devletler izlemenin ötesinde bunu koruyup kollamakta. Türkiye Yüzyılı'nı biz gerçekleştirdiğimizde zulmün yerine adalet, savaşın yerine barış ve yoksulluğun yerine refah olacaktır. İşte bunun için de Türkiye Yüzyılı son derece önemli. Bunun için de her birimiz inşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu hedefi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle koşturacağız, mücadele edeceğiz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de Türkiye'nin son 25 yılda birçok alanda olduğu gibi tarım ve ormancılıkta da üretim planlamasıyla ilerleyeceğini belirterek "Bundan sonra bir yıl çok para eden ürünümüzün öbür yıl ne olacağıyla ilgili soru işaretlerini bitiriyoruz. Bu toprakların doğal mirası ve temeline de suyu kriter olarak aldığımız bu modelle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin de yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da bir tarım ürünü olan cevizin tanıtımından öteye birlik ve beraberlik için toplandıklarını vurgulayarak "Bugün burada 33. yılını kutladığımız festivalin aslında dünyada da ün salmış olan Kaman cevizinin tanıtımını yapması çok anlamlıdır. Daha anlamlısı bizi bir araya getirişidir. Rabb'im dünyada olup biten olaylar karşısında Türk milletinin tarih boyunca kadimden gelen aziz beraberliğini ve birliğini daim kılsın, güçlendirsin. Bu organizasyonlar bizim milli birlik ve beraberliğimizin çimentosu olsun." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da dünyanın her geçen gün savaş alanına döndüğünü, sınırların ve gönül coğrafyasının tehditlere maruz kaldığını, millet olarak ortak değerler etrafında toplanıp bir, iri ve diri olunmasının zaruret haline geldiğini söyledi.

Durmaz, "Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki birlik ve kardeşlik eli milli vicdanlarda takdirle karşılanmıştır. Başta muhatapları olmak üzere herkes bu adımı doğru anlamalıdır. Tüm bu olup bitenlere karşı niyazımız odur ki, Cenabı Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ceviz temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi, protokol üyeleri stantları gezdi.