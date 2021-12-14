42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi - Son Dakika

42 yaşındaki diş hekimi koronaya yenildi

Diş hekimi için çalıştığı hastane önünde tören düzenlendi

Yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşları içerisinde uğurladı

SAKARYA - Sakarya'da korona virüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdem Uzun'un cenazesi hastane önünde gerçekleşen tören sonrasında İstanbul'a gönderildi.

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Diş Hekimi olarak görev yapan 42 yaşındaki Veysel Erdem Uzun, bir süre önce korona virüse yakalandı. Uzun, durumunun ağırlaşması sonrasında yaklaşık bir ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Veysel Erdum Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun için çalıştığı Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, mesai arkadaşları ve yakınları katılırken Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Uzun'un ailesinin yanına gelerek taziyelerini iletti. Eşiyle aynı hastanede çalıştığı öğrenilen ve 2 çocuk babası olan Uzun, defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde memleketi İstanbul'a gönderildi.