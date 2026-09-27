AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ekonomisinde sistemik risk olmadığını söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ekonomisinde sistemik risk olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ekonomisinden sistemik bir risk olmadığını belirterek sorumluların hesap vereceğini söyledi. Çelik, benzer olayların bir daha tekrar edilmemesi için bütün tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
(Fon soruşturması) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türk ekonomisinden sistemik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek. Aynı zamanda bir daha bunların tekrar edilmemesi için bütün tedbirleri alınması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz"
Kaynak: İHA
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