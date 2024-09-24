Altın Eksozom Türkiye'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Sağlık

Altın Eksozom Türkiye'de Tanıtıldı

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400 uzman doktor, saç dökülmesi ve yaşlanma karşıtı 'Altın Eksozom' tedavisini tanıttı.

24.09.2024 11:30
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'Altın Eksozom' tanıtımında 400 uzman doktor bir araya geldi

İSTANBUL - Yeni nesil bir hücresel tedavi yöntemi olan ve Avrupa'da sıklıkla kullanılan 'Altın Eksozom Purasomes' uygulaması Türkiye'de tanıtıldı. Uygulamanın saç dökülmesi, leke ve yaşlanma karşıtı tedavilerde olumlu sonuçlar sunduğu iddia edildi.

Avrupa'da sıkça tercih edilen yeni nesil hücresel tedavi 'Altın Eksozom Purasomes', Türkiye'de de tanıtıldı. Saç dökülmesi, cilt lekeleri ve yaşlanma belirtilerine karşı 1-3 seansta etkili sonuçlar verdiği belirtilen yöntemin lansmanı Erdağı Medikal tarafından İstanbul'da alanında uzman 400 doktorun katılımıyla gerçekleşti. Altın Eksozom yöntemini kullanan doktorlar lansman toplantısında uygulama ile ilgi ayrıntı bilgileri paylaştı.

Lansmanın açılış konuşmasında uygulamanın dünyada 60'tan fazla ülkede kullanıldığı ve hücresel yenileme yöntemi olduğu ifade edilirken iyileşme sürecine ihtiyaç duymaksızın sosyal hayata anında dönüş imkanı tanıdığı da belirtildi.

Uygulama hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Okan, "Eksozom tedavisi çığır oluşturacak bir tedavidir. Dermatoloji alanında bu tedaviyi çok kez uyguluyoruz. Ciltte parlaklık, yara iyileşmeleri, saç dökülmeleri gibi durumlar eksozom tedavisinde yanıt alabileceğimiz klinik durumlardır. Diğer tedavilere göre avantajı kısa sürede belirgin bir yanıt elde edilmesidir. Eksozom tedavisi Türkiye'de yeni olmasına rağmen gelecekte çok daha ileri seviyeye geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hatice Erdi Şanlı, "Eksozom yeni bir teknoloji. Dermatoloji başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlandı. Eksozom örneğin, yara iyileşmesi, özellikle saç dökülmeleri ve hastalıklarında, yaşlanma etkilerinin geciktirilmesi, cilt lekeleri gibi birçok durumda kullanılıyor. Bu yöntemle daha kısa sürede etkili sonuç alınabiliyor. Eksozom tıpta birçok alanda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ulaş Güvenç, "Eksozomlar tıpta birçok alanda kullanılıyor. Örneğin; böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıklarda da kullanılıyor. Estetik alanında da bize çok ciddi bir ivme kazandırdı. Eksozom tedavisi özellikle genç görünmek için kullanılan bir tedavidir. Hastaya göre değişir ancak 1-3 seansta tedaviyi tamamlayabiliyoruz" diye konuştu.

Lansman toplantısının ardından gece, ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç'in konseriyle devam etti.

Altın Eksozom Türkiye\'de Tanıtıldı
Kaynak: İHA

Saç Dökülmesi, Yaşlanma, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Altın Eksozom Türkiye'de Tanıtıldı - Son Dakika

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