Altın Embriyo ile Hamilelik Müjdesi

"Altın embriyo" ile anne oldu

KAYSERİ - Kayseri'de annelik özlemi çeken ve ameliyatlar geçiren kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü 1 yıllık tedavinin ardından ilk denemede yapılan 'altın embriyo' denilen tek yumurta transferi anne olmanın heyecanını yaşadı.

Kayseri'de rahminde bulunan irili ufaklı miyomlar (kansersiz iyi huylu tümörler), yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz teşhisi konulan ve daha önce anne olmak için 2 ameliyat geçiren kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada Tüm Bebek Ünitesi'nde tedavi altına alınan kadından, 1 yıllık tedavi sürecinin ardından 1 tane embriyo elde edildi. 'Altın yumurta' adı verilen yumurta transferi ile ilk denemede hamile kalan kadın, hayatının mutluluğunu yaşadı. Gebelik sürecini de takip eden doktorlar, 37'inci haftada sağlıklı bir şekilde doğan erkek çocuğunu annenin kucağına verdi.

Süreç hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünite Sorumlusu Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ, "Hastamız 30 yaşında ve yaklaşık 5-6 yıllık çocuk özlemi ile bize başvurmuştu. Daha önce gittiği farklı merkezlerde rahminde irili ufaklı çok sayıda miyomlar ve rahime baskı yapan miyomlar nedeniyle 2 kez ameliyat geçirmişti. Bütün bu faktörler bizim için negatif faktörlerdir. Hastamız bize başvurduğunda erken menopoz denilen yumurtalık yetmezliği, aşırı derecede zayıflığını tespit ettik. Aynı zamanda tiroid fonksiyon bozukluğu ve hiper tiroidi nedeniyle yaklaşık 40 kiloydu. Öncelikle bütüncül yaklaştık ve hiper tiroid bozukluğunu düzelttik. Arkasından yumurtalığı ile ilgili destek tedavilerini verdik. Rahmindeki irili ufaklı miyomların rahim iç duvarına baskı yapıp yapmadığını tespit edip gerekli rahim duvarını hazırlığını yaptık. Yaklaşık 1 yıl içerisinde tedavilerini düzenleyip gebelik sonucuna ulaştık. Hastamızın verdiğimiz ciddi tedaviler sonrasında sadece 1 tane embriyosunu elde edebildik ve altın yumurta denilen tek yumurta transferi ile ilk denemede gebelik haberini müjdelik. Tüm gebeliğini ünitemizde takip ettik. Bu arada rahim ağzı boyunun kısalması, bebeğin kilo alımında beklenenden az faktörler gibi ciddi sorunlarla da karşılaştık. Sıkı takip ve ardından 37'inci haftada sağlıklı bir şekilde 2 bin 350 gram erkek bebeğini kucağına verebildik" ifadelerini kullandı.