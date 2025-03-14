Antalya'da 900 Yataklı Hastane İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Antalya'da 900 Yataklı Hastane İnşaatı Başladı

Antalya'da 2026'da hizmete girecek yeni hastane, yoğun bakım kapasitesini 330'a çıkaracak.

14.03.2025 14:25
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Antalya'da yoğun bakıma nefes aldıracak proje: 900 yataklı hastane yükseliyor

Yeni hastane 2026'da hizmete girecek

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde sağlık hizmetlerini ileri bir noktaya taşıyacak yeni hastane binasının şantiyesinde incelemelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni hastanenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut 120 yoğun bakım yatağının 330'a çıkarılacağını belirterek, Antalya'da yaşanan yoğun bakım yatak sıkıntısının büyük ölçüde giderileceğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite bünyesinde inşa edilen 900 yataklı yeni hastane binasının şantiyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

"Sağlık sektöründe 1 buçuk yılın sonunda çok ciddi bir ferahlama sağlanacak"

Prof. Dr. Özkan, hastane projesinin büyük bir hızla devam ettiğini ve 2024'ün son ayında ihaleye çıkılarak hemen inşaata başlandığını belirtti. Yeni hastanenin 18 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve en geç 2026'nın ortalarında hizmete açılacağını vurgulayan Özkan, projenin Antalya ve bölgedeki sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni hastane binasının en önemli özelliklerinden birinin 900 yatak kapasitesi olacağını belirten Özkan, ayrıca hastanede 300'e yakın yoğun bakım yatağı bulunacağını söyledi. Özellikle mevcut hastane binasının yaşlandığını ve depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Özkan, yeni hastanenin Antalya'da yaşanan yoğun bakım yatak sıkıntısını gidermeye yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı. Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti: "Yoğun bakım yatakları Antalya'ya yetmiyordu. Hatta birçok sıkıntılı durum yaşadık. Bu anlamda Akdeniz Üniversitesi'nin yeri çok başka, en komplike hastalara Akdeniz Üniversitesi hastanesi bakıyor. Bu tartışmasız bir gerçek. Birçok şehirden hasta geliyor ve çoğu da yoğun bakım ihtiyacı olduğu için geliyor. Bu anlamda umuyorum sağlık sektöründe 1 buçuk yılın sonunda çok ciddi bir ferahlama sağlanacak."

Sağlık turizmi açısından da katkı sunacak

Sağlık turizmi açısından da yeni hastanenin büyük katkılar sunacağını belirten Özkan, bu projenin sadece sağlık sektörüne değil, turizm, otelcilik, restoran, eczane ve market gibi pek çok sektöre de olumlu etkisi olacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Sağlık turizminde hastaların sadece kaliteli sağlık hizmeti alması değil, aynı zamanda konforlu bir ortamda tedavi görmesi de önemli. Yeni hastane, bu beklentiyi karşılayacak nitelikte olacak" diye konuştu.

"Her yönüyle yeşil bir hastane olacak"

Yeni hastanenin sürdürülebilir ve çevreci bir yapıya sahip olacağını vurgulayan Özkan, enerji ve su kullanımının en ideal şekilde planlandığını, yağmur suyunun değerlendirileceğini ve inşaat sırasında çıkan taş ve toprağın başka alanlarda kullanılacağını belirtti. Özkan, "Her yönüyle yeşil bir hastane olacak. Alan kullanımı da çok verimli bir şekilde planlandı, gereksiz ölü alanlar olmayacak. Böylece hem fonksiyonel hem de ekonomik bir yapı ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Geriye kalan binaların büyük bir kısmı çocuk hastanesi olarak kullanılacak"

Mevcut hastane binalarının bir kısmının depreme dayanıklılığı nedeniyle yıkılacağını, bir kısmının ise revize edilerek değerlendirileceğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, özellikle Antalya'nın büyük bir eksikliği olan çocuk hastanesinin de bu süreçte planlandığını açıkladı. Özkan, şu ifadelere yer verdi: "En büyük sıkıntımız çocuk hastanemiz yok. Bu ". Çocuk hastanesinin olmaması da Antalya gibi büyük şehir için büyük bir kayıp."

Hastane inşaatının tamamlanmasıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesinin bin 200'den 2 bin 100'e çıkacağını ifade eden Özkan, mevcut 120 yoğun bakım yatağının 330'a çıkarılacağını belirtti.

Yeni hastane binasının devlet açısından da büyük bir tasarruf sağlayacağını belirten Özkan, "Devlete büyük bir katkı sunuyoruz. Aldığımız bütçeyi en verimli şekilde kullanarak, en işlevsel hastaneyi inşa etmeye çalışıyoruz. Dış ve iç tasarımda da bu prensiple hareket ettik. 18 ay sonra hep birlikte bu hastaneyi hizmete açtığımızda bunun faydalarını hep beraber göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Antalya'da 900 Yataklı Hastane İnşaatı Başladı - Son Dakika

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