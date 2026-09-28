Aort yırtılmasında erken tanı önemli, Antalya'da 2,5 yılda 55 hasta şifa buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aort yırtılmasında erken tanı önemli, Antalya'da 2,5 yılda 55 hasta şifa buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Şehir Hastanesi'nde son 2,5 yılda aort yırtılması tedavisi gören 55 hasta, yapılan cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu. Hastane uzmanları, ağırlık kaldıranların egzersiz öncesi kardiyoloji muayenesinden geçmesi ve tansiyon kontrolü konusunda uyardı.

Antalya Şehir Hastanesi'nde son 2,5 yılda aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi edilen 55 hasta, uygulanan cerrahi müdahalelerle sağlıklarına kavuştu.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı ve Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil, AA muhabirine, eylül ayının Aort Hastalıkları Farkındalık Ayı olduğunu söyledi.

Aort yırtılmasının acil müdahale gerektiren ciddi bir durum olduğunu belirten Erdil, bu tablonun farklı rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini ifade etti.

Yırtılmanın genellikle şiddetli göğüs ve sırta vuran ağrıyla kendini gösterdiğini anlatan Erdil, bu tablonun geliştiği hastaların önemli bölümünün erken dönemde hayatını kaybedebildiğine dikkati çekti.

Erken tanı ve müdahalenin önemini vurgulayan Erdil, "Herhangi bir organ bozukluğu, yani komplikasyon gelişmeden hastalar bize yetişebilirse çoğu hastayı şifayla eve gönderiyoruz." dedi.

Aort damarındaki genişleme, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların aort yırtılması riskini artırabildiğini belirten Erdil, düzenli sağlık kontrollerinin önem taşıdığını söyledi.

Aort yırtılması ameliyatlarının deneyimli ekip ve donanımlı hastanelerde yapılması gerektiğini ifade eden Erdil, Antalya Şehir Hastanesi'nde yılda yaklaşık 500-600 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Erdil, "Hastanemizde 2,5 yıldan beri aort yırtılması ve tıbbi olarak 'aort diseksiyonu' dediğimiz hastalıktan 55 hastamıza şifa verdik." diye konuştu.

Ağırlık kaldıranlara kardiyoloji kontrolü uyarısı

Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Özerdem de aort yırtılmasına karşı özellikle tansiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi.

Ağırlık kaldırarak spor yapanlara egzersiz öncesinde kardiyoloji muayenesinden geçmelerini öneren Özerdem, ağır yük kaldırmanın göğüs ve karın içindeki basıncı artırabildiğini belirtti.

Özerdem, bazı hastaların ağır bir şey kaldırdıktan sonra ani sırt veya karın ağrısı yaşadığını aktararak, bu tür belirtilerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle ağırlık kaldıranların, son zamanlarda bir moda var ya bodybuilding, bunu yapanların mutlaka öncesinde bir kardiyoloji muayenesinden geçmeleri lazım." diye konuştu.

Aort yırtılması vakalarında tedavinin gecikmesinin felç ve diğer organlarda kanlanma bozukluğu riskini artırabildiğini kaydeden Özerdem, belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiTansiyonAntalyaHastaneSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:38:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Aort yırtılmasında erken tanı önemli, Antalya'da 2,5 yılda 55 hasta şifa buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei