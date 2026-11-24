Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) Dünya Diyabet Günü kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Poliklinikler önünde kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarının kan şekeri ölçümleri gerçekleştirilerek diyabet konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlikte vatandaşlara örnek ara öğünler ikram edildi, hastanenin çeşitli alanlarına bilgilendirici afişler asıldı.

Hastane personeline yönelik eğitim ise Diyabet Hemşiresi Zübeyda Kahveci tarafından verildi. Eğitimde diyabet hastalığı, belirtileri, kan şekeri takibi ve hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Eğitimle diyabet konusunda farkındalığın artırılması, hastalıkla ilgili mevcut bilgilerin güncellenmesi ve sağlık personelinin bilgi düzeyinin güçlendirilmesi sağlandı.