Bayburt'ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtımı yapıldı

Bayburt\'ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtımı yapıldı
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, anne adaylarına 'Gebe Okulu' ve 'Annelik Yolculuğunda' mobil uygulaması tanıtıldı. Çalışmada, gebelik dönemi ve doğuma hazırlık konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulduğu belirtilerek anne adaylarının bu hizmetlerden yararlanmaları önerildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik çalışma yapıldı. Kadın Doğum Polikliniği ve Çocuk Polikliniği önündeki etkinlikte, 'Gebe Okulu' ile 'Annelik Yolculuğunda' mobil uygulaması tanıtıldı.

Çalışmada anne adaylarına gebe okulunun sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Annelik Yolculuğunda mobil uygulamasının kullanımına ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Gebe okulu kapsamında anne ve anne adaylarına gebelik dönemi, doğuma hazırlık ve annelik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Gebe okulu tarafından anne adaylarının gebelik dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirebilmeleri için sunulan hizmetlerden yararlanmaları önerildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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