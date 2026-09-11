Bayburt'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Bayburt'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bayburt\'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar aralıksız sürüyor
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Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesindeki çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve ekibi, hastanenin yapılacağı bölgede incelemede bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.

Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve beraberindeki ekip, hastanenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde mevcut durum değerlendirilirken sağlık tesisinin faaliyete geçebilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi yapının iç bölümlerini gezip çalışmaları yerinde takip etti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika

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