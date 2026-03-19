Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri

19.03.2026 12:12
Sağlık Bakanlığı, bayramda sağlıklı beslenmek için porsiyon kontrolü ve hafif aktivitelerin önemini vurguladı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından bayramda sağlıklı beslenmeye ilişkin, "Günlük öğün sayısının azaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği ramazan ayının ardından gelen bayramda, rutin beslenme düzenine kontrollü bir geçiş yapılması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bayram sabahına hafif kahvaltıyla başlanılması gerektiği belirtilerek, "Sofralarda porsiyon kontrolü sağlanmalı. Su tüketimi ve fiziksel aktivite ihmal edilmemeli. Günlük öğün sayısının azaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği ramazan ayının ardından gelen bayramda, rutin beslenme düzenine kontrollü bir geçiş yapılması gerekmektedir. Bayramda aşırı tüketilen yağlı ve şekerli yiyecekler sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere; pek çok soruna neden olabilir. Bu sebeple; bayramda porsiyon kontrolü yapılması, besin değerleri bakımından dengeli tabaklar oluşturulması ve gün içinde aşırı ve hızlı tüketimden kaçınılması sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'HAFİF TEMPOLU FİZİKSEL AKTİVİTELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÖNEMLİDİR'

Kronik hastalıkları bulunanların beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiği hatırlatılarak, "Özellikle kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunan bireylerin bu dönemde beslenmelerine dikkat etmeleri şarttır. Bayramda hamur işi, tatlı gibi yiyecekleri, şekerli ve asitli içecekleri aşırı tüketmek, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine bağlı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde sunulan tatlı, şekerleme ve hamur işi tüketiminde ölçülü olunmalıdır. Börek, sarma veya dolma gibi yiyeceklerde aynı öğünde yalnızca bir tercih yapılmalıdır. Bayramda kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli; tatlı seçimlerinde ise şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli alternatifler seçilmelidir. Ramazan ayı sonrası sindirim sisteminin rutin düzene uyum sağlayabilmesi için sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagiller gibi lif yönünden zengin besinler tüketilmelidir. Gün boyunca meşrubat, çay, kahve vb. içecek tüketimi artacağı için yeterli su alımına daha fazla özen gösterilmelidir. Bayramda artan yiyecek tüketimini dengelemek için; fırsat buldukça yürüyüş yapmak ve yemek sonrası hafif tempolu fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek de önemlidir" denildi.

Kaynak: DHA

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
