Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. TTB ve diğer sağlık dernekleri temsilcileri dinlenerek, sağlık sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

14.01.2025 20:49  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

'Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu', AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Türk Tabipler Birliği (TTB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu, İstanbul Tabip Odası yetkililerini dinlemek üzere toplanan komisyona; TTB Başkanı Alpay Azap, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı katıldı.

'İSTANBUL'DA MAĞDUR AİLELERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Komisyon Başkanı Şan, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Araştırma alanımıza giren konularda yapmış oldukları çalışmaları ve önerilerini dinlemek üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipleri Birliğini ve ilgili dernekleri davet ettik. Sağlık sistemimizin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek noktasında meslek kuruluşları ve derneklerin katılımı son derece önemlidir ve ortaya koyacakları görüşler raporumuzun şekillendirilmesinde yol gösterici olacaktır. Bugünkü toplantımızda yapılacak sunumların sadece sağlık alanındaki sorunları tespit etmekle kalmayacağına, aynı zamanda bu sorunlara yönelik atılacak adımların daha somut ve etkin olmasını sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca planladığımız üzere, yarın, 2 günlük çalışma ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a hareket edeceğiz. Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz; devamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

'DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNDE YÖNETMELİKTE EKSİK VAR'

Komisyon Başkanı Şan'ın ardından söz alan TTB Başkanı Alpay Azap, komisyon yetkililerine sunum yaptı. Azap, 2219 Sayılı 'Özel Hastaneler Kanunu'nun 1993 yılında yürürlüğe girdiğini ve kanun üzerinde bu zamana kadar yapılan değişikliklerden bahsetti. Azap, özel hastane denetimleri ile ilgili yapılan hukuki süreçleri özetlemesinin ardından, "Komisyonumuz daha önce SGK'yı dinledi. Ben de o tutanakları okuma fırsatı buldum, orada da gördüğünüz üzere, hani bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda uygulanan yaptırımlar, yargı yolu açık olduğu için hastanelerin yargıya başvurduğunu, işte, örneğin bir hastanenin tam 189 dava açtığını ve bu nedenle de bu eksikliklerin bir türlü giderilemediğini görüyoruz. Demek ki aslında burada denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesiyle ilgili yönetmelikte bir eksiklik olduğunu da görmüş oluyoruz. Denetimle ilgili kısaca söylemek istediklerimiz bunlar, bunun mutlaka daha sıkı müeyyidelere bağlanması ve belli bir takvime bağlanması gerektiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

KOMİSYON TOPLANTISI SÜRÜYOR

TTB Başkanı Alpay Azap'ın sunumunun ardından komisyon toplantısı, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı'nın bilgilendirmesi ile devam ediyor. Sunumların ardından milletvekillerinin görüş, öneri ve sorularına geçilecek.

Kaynak: DHA

Milletvekili, İshak Şan, Adıyaman, AK Parti, İstanbul, Politika, Sağlık, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.