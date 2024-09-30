Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, beyin kanaması saptanan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Evinde rahatsızlanan ev hanımı Mümine Postlu (71), ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması saptanan hasta için, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans helikopter istendi.
Hasta, devlet hastanesinin bahçesindeki alana inen helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Sağlık › Beypazarı'nda beyin kanaması hastasına helikopterle sevk - Son Dakika
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