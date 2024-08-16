Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı - Son Dakika
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Sağlık

Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı

Bomba iddia! Sakarya\'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Senegal uyruklu bir şahsın cildinde kabarıkların bulunması sebebiyle maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

16.08.2024 14:01
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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgınla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Sakarya'da yabancı bir uyruklu bir şahsın cildindeki kabarıklardan dolayı maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddia kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AVRUPA'DA İLK VAKA

Virüs Avrupa'da ilk kez İsveç'te görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" ifadelerine yer verdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

  • Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)
  • Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas
  • Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma
  • Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)
  • Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

  • Ateş
  • Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.
  • Halsizlik, baş ve sırt ağrısı
  • Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)
  • Üşüme ve titreme

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Son Dakika Sağlık Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ozcan ozmercan: Bir bu eksikti 36 0 Yanıtla
  • ferhat eser: birazdan açıklama gelir kapanmalar başlar 23 2 Yanıtla
  • YoH null: geçen hafta demiştim derhal önlem alınmalı diye dinleyen yoki 15 2 Yanıtla
  • Okay Örüm: memleket mülteci kampına döndü zaten. Kim nerden geliyor belli değil. Kim kime dum Duma gidiyoruz 14 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: normal sınırlar hava alanları yol geçen hanı her yer 11 0 Yanıtla
  • TTOPRAK 54: Oyun baslıyor iyi eglenceler 9 0 Yanıtla
  • yakup suri : artık şaşırmıyoruz 9 0 Yanıtla
  • hüseyin güner: işte bu kadar sorumsuzca önüne geleni bu ülkeye alırsan böyle olur 8 0 Yanıtla
  • Yavuz Çakır: hadi hayırlı olsun herkese allah utandırmasın 3 2 Yanıtla

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