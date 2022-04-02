Çin, Bulaşıcı Hastalıkların Tedavisinde Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Artırmayı Planlıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) için hazırlanan geleneksel Çin tıbbı geliştirme planı, geleneksel Çin tıbbının Kovid-19 kontrol ve tedavisine yaptığı önemli katkıyı yücelterek geleneksel Çin ve Batı tıbbının kombinasyonunu teşvik eden ve geleneksel Çin tıbbının tedavi kapasitesini artıran sistematik düzenlemeler öneriyor. Geliştirme planında, tüm eyalet düzeyindeki bölgelerde salgın önleme ve tedavi için ulusal geleneksel Çin tıbbı merkezleri inşa etmek üzere büyük geleneksel Çin tıbbı hastanelerinin uzmanlığından yararlanılacağı belirtildi. Planda, tüm büyük devlet geleneksel Çin tıbbı hastanelerinin ve Çin ve Batı tıbbının entegre edildiği büyük devlet hastanelerinin yüksek ateş kliniklerine sahip olması ve bulaşıcı hastalıklar, acil tedavi, ağır hastalıklar, solunum hastalıkları ve klinik laboratuvar bölümlerinde kapasitenin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.