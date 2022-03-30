Çinli Epidemiyolog, Çin'in Son Kovid-19 Alevlenmesinde Birçok Enfeksiyonun Neden Asemptomatik Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Çinli Epidemiyolog, Çin'in Son Kovid-19 Alevlenmesinde Birçok Enfeksiyonun Neden Asemptomatik Olduğunu Açıkladı

30.03.2022 18:16
Çinli Epidemiyolog, Çin'in Son Kovid-19 Alevlenmesinde Birçok Enfeksiyonun Neden Asemptomatik Olduğunu Açıkladı

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Çin ana karasındaki günlük enfeksiyon tablosunu takip eden insanların yeni bir trendi kaçırması zor: yeni yerel enfeksiyonların ezici çoğunluğu asemptomatik. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) istatistiklerine göre, 10 günden fazla bir süredir dört haneli vaka sayılarının kaydedilmesinden sonra, hiçbir semptom göstermeyen günlük yerel enfeksiyon vaka yükü Salı günü 7.090 ile rekor […]

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Çin ana karasındaki günlük enfeksiyon tablosunu takip eden insanların yeni bir trendi kaçırması zor: yeni yerel enfeksiyonların ezici çoğunluğu asemptomatik. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) istatistiklerine göre, 10 günden fazla bir süredir dört haneli vaka sayılarının kaydedilmesinden sonra, hiçbir semptom göstermeyen günlük yerel enfeksiyon vaka yükü Salı günü 7.090 ile rekor seviyeye ulaştı. Önde gelen bir Çinli epidemiyolog bunun nedenini açıkladı. Çin Mühendislik Akademisi öğretim görevlisi Zhang Boli, yayılan Omicron varyantının özelliklerinin, zamanında yapılan taramaların ve yüksek aşılama oranlarının, en son Kovid-19 alevlenmesi sırasında yüksek oranlardaki asemptomatik enfeksiyonlara katkıda bulunan faktörler olduğunu söyledi.

Zhang, "Daha bulaşıcı hale geldikçe, Omicron varyantı daha az ölümcül oluyor" dedi. "Ancak bu, Omicron'un insanların hafife alabileceği bir virüs olduğu anlamına gelmiyor" diyen Zhang, virüsün yaşlılar ve diğer savunmasız gruplar arasında altta yatan sağlık sorunlarıyla yaşayan insanlar için hala tehlikeli olduğunu kaydetti. Kovid-19 hastalarının tanı ve tedavisine yönelik protokolleri yakın zamanda güncelleyen NHC, asemptomatik vakaların ve hafif semptomları olanların hastaneler yerine belirlenen karantina tesislerinde tedavi edileceğini bildirdi. Zhang'a göre, Çin'in patentli ilaçları asemptomatik vakalar için önleyici tedavinin bir parçası olarak kullanıldı. Zhang, çok sayıda asemptomatik vakanın, hızlı taramalarla erken teşhisin yanı sıra nüfusun toplu aşılanmasının bir sonucu olduğunu da kaydetti.

En son NHC istatistikleri, Çin ana karasındaki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 88'inin 21 Mart'a kadar Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığını ve 659 milyondan fazla kişinin takviye doz aldığını gösterdi. Asemptomatik vakaların, virüsün gizlice yayılmasına kolayca neden olduğuna dikkat çeken Zhang, virüsün bulaşmasını engellemek için epidemiyolojik araştırma ve kaynak takibinde daha hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu. NHC'ye göre, aralarında Shanghai, Jilin ve Shenzhen'in bulunduğu birden fazla yerde salgının son zamanlarda yeniden canlanmasına rağmen, enfeksiyonların yalnızca yüzde 0,1'inden azının durumu ciddi ya da kritik durumda bulunuyor.

Hızlı müdahale, toplu tarama ve büyük çaplı aşılama, aynı zamanda Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasının özellikleri, son iki yıldan fazla bir süredir ülke genelinde yaşamın ve üretimin devamını çoğunlukla zarar görmeden sağladı. Çin, Kovid-19'u başarıyla kontrol altında tutan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Dinamik bir sıfır-Kovid politikasına bağlı kalan ülke, geçen yıl Tianjin ve Xi'an'da yaşananlar da dahil olmak üzere salgının son toparlanma turlarını da kısa sürede dizginledi. Çin'in üretim kapasitesi ve sürekli emtia akışı olmasaydı, mal kıtlığı temel ihtiyaçları etkileyecek, perakende fiyatlarını yukarı çekecek ve enflasyonu artıracak böylece zaten sarsılan küresel ekonomik toparlanmaya engel olacaktı. Virüsle mücadelede kapsamlı tecrübesiyle ve gerçekte etkili olduğu kanıtlanmış yaklaşımıyla Çin, insanların hayatlarını ilk sıraya koymaya ve alevlenmeleri mümkün olan en kısa sürede durdurmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam ediyor.

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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi ABD'de, Omicron'un alt varyantı BA.2 yüzde 55 vaka ile baskın hale geldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Omicron, Salı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çinli Epidemiyolog, Çin'in Son Kovid-19 Alevlenmesinde Birçok Enfeksiyonun Neden Asemptomatik Olduğunu Açıkladı - Son Dakika


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