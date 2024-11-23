Diş Sağlığı Tüm Vücudu Etkiliyor - Son Dakika
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Sağlık

Diş Sağlığı Tüm Vücudu Etkiliyor

Diş hekimi Varlık, diş enfeksiyonlarının genel sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

23.11.2024 00:15
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Diş Hekimi Varlık: "Diş sağlığı tüm vücudu etkiliyor"

MUŞ - Muş'ta görev yapan Diş Hekimi Mehmet Varlık, diş ve çevresinde oluşan enfeksiyonların sadece ağızla sınırlı kalmadığını ve bütün organlara hasar verebildiğini söyleyerek, "Düzenli diş kontrolleri baş ve boyun kanserlerinde de erken teşhis sağlıyor" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hekimi Varlık, ağız ve diş bakımı ile ilgili yanlış bilinen konulara dikkat çekerek, önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Varlık, diş ve çevresinde oluşan enfeksiyonların yalnızca ağız sağlığını değil, vücuttaki diğer organları da ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Ağızda başlayan bir enfeksiyonun tedavi edilmediğinde kan yoluyla tüm vücuda yayılarak kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organlarda ciddi hasarlara yol açtığını vurgulayan Varlık, düzenli diş hekimi kontrollerinin sadece diş sağlığı için değil, genel sağlık açısından da kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Baş-boyun kanserleri gibi hayati riskler taşıyan hastalıkların erken teşhisinde diş kontrollerinin büyük rol oynadığını ifade eden Varlık, sağlıklı diş ve diş eti için doğru fırçalama yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "8 yıldır Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktayım. Toplumumuzda ağız diş sağlığı bilgisi çok yetersiz. Buna bağlı olarak ağız ve diş hastalıkları maalesef toplumumuzda mevcut ve çok sayıda. Bunun için toplumun yeteri kadar bilgilendirilmesi konusunda bazı hassasiyetlerin önemini arz etmek isterim. Toplumumuzda maalesef ağızdaki problemlerin sadece dişle ilgilendirebildiği kanısı var. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Ağızdaki enfeksiyonlar sadece ağzı ilgilendirmez, vücudumuzdaki bütün organları maalesef etkiliyor. Bunun için sağlıklı bir bedenin olabilmesi için ağız hijyeninin çok iyi olması gerekiyor. Ağız sağlığı erken kanser teşhisi için önemli bir bulgudur. Bazen hasta bir kanserin farkında olmayabilir. Biz bunu ağız içinde ilk muayene ile teşhis edebiliriz. Erken teşhis için hastalarımızı düzenli olarak diş kontrollerine bekleriz" dedi.

Ağız sağlığının temel taşlarından birinin doğru diş fırçalama yöntemi olduğunu söyleyen Varlık, "Ben bir model üzerinde diş fırçalama şeklini göstermek isterim. Toplumumuzda fırçalama ile ilgili bazı eksiklikler, noksanlıklar mevcut maalesef. Fırçalama yaparken şöyle diş etinden dişe doğru fırçalama tarzı, süpürür gibi bir şekilde diş etinden dişe doğru bütün dişlerimizi nizami bir şekilde süpürüyoruz. Her bir dişte 7-8 defa fırça edecek şekilde dişlerimizi iyice fırçalamamız gerekiyor. En son iç taraflarını da fırçalıyoruz. Öne doğru geldiğimiz zaman fırçayı şöyle dik bir hale getirip, içlerini de temizliyoruz ve en son diş etini temizliyoruz. En son dişlerimizin üst yüzeylerini temizleyip bir de dil temizleyicileri var. Fırçaların arkasında yükselen yumuşak bir bölge var. Bununla da fırçalamamız bittikten sonra dilimizi tekrardan temizleyebiliriz. Bu konuda hastalarımızı düzenli kontrol için hastanemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Eğitim, Sağlık, Muş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Sağlığı Tüm Vücudu Etkiliyor - Son Dakika

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