Doğu Karadeniz'de kene vakaları aynı seviyede kaldı - Son Dakika
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Sağlık

Doğu Karadeniz'de kene vakaları aynı seviyede kaldı

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kene vakalarının geçen seneye göre hemen hemen aynı seviyede kaldığı belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kurban Bayramı döneminde beklenen artışın olmadığını ve Ağustos ayıyla birlikte vakaların azalmasını beklediklerini söyledi.

04.07.2024 10:18
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Doğu Karadeniz'de kenede bu yaz korkulan olmadı

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz:

" 'Kurban Bayramı dönemi KKKA vakaları daha çok artar mı?' diye korkuyorduk; Çok artmadı aynı seviyede kaldı, Ağustos'la birlikte vakaların azalmasını bekliyoruz"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesinde bu yaz kene vakası sayılarının geçen seneye göre hemen hemen aynı kaldığı ve Mayıs ile Haziran aylarında bölge illerinden gelen 12 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastasının tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarıyla ilgili bu sene özellikle Kurban Bayramı döneminde "Hasta sayısı artar mı ?" endişesi taşıdıklarını ancak korkulanın olmadığını söyledi. Yılmaz " 'Kurban Bayramı dönemi KKKA vakaları daha çok artar mı?' diye korkuyorduk; Çok artmadı aynı seviyede kaldı, Ağustos'la birlikte vakaların azalmasını bekliyoruz. Bu sene bize gelen hasta sayısı Mayıs ve Haziranla birlikte 12 civarında. Mayısın sonlarına doğru arttı şu anda servisimizde yatan hasta yok" dedi.

"Bölgeden gelen hastalarımızı dönem dönem tedavi edip taburcu ediyoruz" diyen Yılmaz "Bizim hastanemizde şu ana kadar vefat eden hastamız olmadı ancak farklı yerlerde vefat haberlerini duyuyoruz. Özellikle Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Artvin, Ardanuç tarafından bazen de Şebinkarahisar tarafından gelen hastalarımız oldu hepsi şifa ile taburcu oldu. Özellikle bu bölgelerde tarlaya, bağ, bahçeye giderken koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Koruyucu önlemler olarak ta çoraplarını pantolonun üzerine çekmeleri ve eve döndükleri zaman da bütün vücudunda kene olup olmadığını araştırması gerekiyor. Kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa enfeksiyon o kadar çok şiddette gelişebiliyor. Bu seneki rakamlar geçen seneye benzer rakamlar. KKKA vakaları, Tokat. Sivas taraflarında daha fazla gözüküyor.. Bizde de geçen seneyle benzer rakamlar oluşuyor. Belki uyarılarla insanlarımızın daha duyarlı olmasıyla birlikte sayı artmıyor diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Doğu Karadeniz'de kene vakaları aynı seviyede kaldı - Son Dakika

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