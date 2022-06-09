Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı

09.06.2022 19:58
Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı

Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı AB'nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle yapıldı 250 yataklı hastane günde 6 bin kişiye sağlık hizmeti verecek Avrupa Birliği'nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle, Fransız Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel...

Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı

AB'nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle yapıldı

250 yataklı hastane günde 6 bin kişiye sağlık hizmeti verecek

HATAY - Avrupa Birliği'nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle, Fransız Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki inşa edilen devlet hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

250 yatak kapasiteli devlet hastanesi Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğü Güney Komşuluk ve Türkiye Direktör Vekili Henrike Trautmann'ın katılımıyla yapıldı.

Açılış töreni hastanenin kısa tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

Yapılan protokol konuşmalarında; günde 6 bin hastaya hizmet verebilecek kapasitedeki 250 yataklı hastanenin son teknoloji ile donatılarak inşa edildiği, nüfus ve göç hareketiyle birlikte bölgede artan sağlık hizmetleri ihtiyacına cevap vereceği vurgulandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, "3 yıl önce temelini atarken duyduğumuz heyecanın yerini bugün büyük bir mutluluk ve kıvanç almış bulunmakta. Son teknoloji donatılmış hastanemizde nitelikli hasta odaları her branştan poliklinikler, uluslararası tam donanımlı ameliyathaneler, 3. Derece yoğun bakım üniteleri, diyaliz ve yanık üniteleri ve mimari yapısı ve özellikle sahip olduğu tüm imkanları ile bölgedeki sağlık hizmetlerini yükselteceğine inanmaktayız" dedi.

Bakan Yardımcısı Dr. Tolunay konuşmasını, "Yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde bakanlığımızın modern çağın gerekliliğine uygun olarak projelendirip inşa ettiği temeline yerleştirilen deprem izolatörlerinin sayesinde de mimari açıdan bölgenin en güvenli binaları arasında yer alarak tam donanımlı sağlık kurumlarımızdan biri olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından hastanenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri hastanede hizmetler hakkında bilgiler alarak tedavi gören hastaları ziyaret ettiler.

Fizik tedavisi gören Sermin Çomalak isimli hasta ise yeni hizmete başlayan hastanede sunulan sağlık hizmetinin kendisini mutlu ettiği, kendilerine böylesi kaliteli sağlık hizmeti veren bir hastane yaptıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu AB Komisyonu Başkanı: 'Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz' AB Komisyonu Başkanı: 'Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz'
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği, Dörtyol, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement