Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 383 gıda denetimi yaptı, 12 numune analize gönderdi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla kent genelinde yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda yüzlerce işletme mercek altına alındı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik 25 Eylül - 02 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen faaliyetlerin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

383 İşletmeye Sıkı Markaj

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrolörleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, bir hafta içerisinde toplam 383 denetim gerçekleştirildi. Üretim, satış ve toplu tüketim yapılan gıda işletmelerinde; hijyen şartları, izlenebilirlik, ürünlerin son tüketim tarihleri ve depolama koşulları titizlikle incelendi.

Laboratuvar Analizleri İçin Numuneler Alındı

Rutin denetimlerin yanı sıra gıda güvenilirliğinden şüphe duyulan ya da mevzuat gereği kontrol edilmesi gereken ürünlerden de numune alımı yapıldı. Bu kapsamda, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunun laboratuvar ortamında incelenmesi amacıyla 12 farklı numune alınarak analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Vatandaşın İhbarları Anında Değerlendirildi

Tüketicilerin gıda konusundaki en büyük güvencelerinden biri olan Bakanlığın "Alo 174 Gıda Hattı" da etkin bir şekilde işletildi. Hafta boyunca vatandaşlar tarafından yapılan ve titizlikle incelenen 15 başvuru ve ihbar hızlıca takibe alınarak sonuçlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen denetimlerin, mesai mefhumu gözetilmeksizin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Tüketicilerin gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.