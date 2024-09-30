Esila Tüfekçi'nin Resimleri Kalp Günü'nde Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Esila Tüfekçi'nin Resimleri Kalp Günü'nde Sergilendi

Esila Tüfekçi\'nin Resimleri Kalp Günü\'nde Sergilendi

Kalp nakli sonrası hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin resimleri, farkındalık için sergilendi.

30.09.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da kalp nakli olduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin (16) nakil beklediği dönemde çizdiği resimler, Dünya Kalp Günü etkinliklerinde sergilendi.

Rize'de, 'Dünya Kalp Günü' dolasıyla kentte farkındalık organizasyonları düzenlendi. Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara'da 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören ve bu süre içerisinde uyumlu kalp naklini bekleyen Esila Tüfekçi anıldı. Nakil beklediği dönemlerde çizdiği resimlerle organ bağışına dikkat çeken Tüfekçi'nin eserleri, AVM'de sergilendi. Sergiye katılan Tüfekçi'nin ailesi, ziyaretçilere eşlik etti. Sergi alanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi.

'HASTANEDE YATTIĞI SÜRECE HEP SESİNİ DUYURMAK İSTEDİ'

Kızının sesini duyurmak için resimler yaptığını söyleyen Esila'nın annesi Zeynep Tüfekçi, "Benim kızım 5,5 yıl boyunca kalp bekledi. Sonunda geldi ama geç kalındı. Şunu söylemek istiyorum, organ bağışının önemini birbirimize anlatalım. Hepimizin başına gelebilir. Esila sağlıklı bir çocuktu. Sonradan geçirdiği enfeksiyon kalbe tutundu. Bu yüzden sürekli hastanede yattı. Cihaz takıldı, yoğun bakımda kaldı, çok zorlu bir mücadele verildi. Hastanede yattığı sürece hep sesini duyurmak istedi. Bunun için resimler yaptı. Sadece kendisi için değil, kendisi gibi bekleyenlerin de sesi oldu. Bize yetişmedi, umarım başkalarına yetişir. Onun için mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ORANIMIZ ÇOK DÜŞÜK'

Bu etkinliklerle kadavradan nakil oranını artırmak istediklerini dile getiren Rize Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Oğuz Polat da "Organ bağışı tabii ki halk arasında bilinen ama daha çok yanlış bilinen bir durum. Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışlama işlemine biz organ bağışı diyoruz. Yaşarken herhangi bir organ bağışında insanlar bulunmuyor. İki türlü organ bağışımız var. Bir canlıdan canlıya nakil, iki kadavradan yani ölmüş kişiden nakil. Biz ülkemizde şu anda daha fazla canlıdan canlıya nakil gerçekleştiriyoruz. İstemediğimiz bir durum. Kadavradan oranımız çok düşük. Bu tarz etkinliklerimizi, bu tarz seminerlerimizi kadavradan donörü arttırmak için yapıyoruz. Halkımızda en azından bir farkındalık, bir bilinçlendirme oluşturmak için yapıyoruz. Hep beraber bu etkinlikte buluştuk ve inşallah birisine faydamız dokunur, birisinde bir farkındalık oluşturmuş oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

Dünya Kalp Günü, Kalp Nakli, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esila Tüfekçi'nin Resimleri Kalp Günü'nde Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:43:14. #1.12#
SON DAKİKA: Esila Tüfekçi'nin Resimleri Kalp Günü'nde Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement