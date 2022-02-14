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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı - Son Dakika

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı

14.02.2022 15:25
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Bilecik ve Kütahya'da vaka sayıları arttı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Bilecik ve Kütahya'da vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak- 4 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 625,88'den 10,35 artışla 636,23'e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da, 100 bin kişide 601,37 olan vaka sayısı 327,03 artışla 928,40 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 628,21 olan vaka sayısı, 74,98 artışla 703,19'a çıktı.

Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86, Bilecik'te yüzde 84, Kütahya'da ise yüzde 79,8 oldu.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında vaka sayısı artışına rağmen Eskişehir ve Bilecik'te yeşil alanların çoğaldığı, önceki haftaya göre 327,03 oranında artış gösteren Kütahya'da kentin tamamının 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı olduğu görüldü.


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Koronavirüs, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı - Son Dakika


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