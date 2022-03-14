Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni

14.03.2022 17:52
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, hastanenin konferans salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, insanın temel haklarından en başta gelenin sağlık olduğunu vurguladı.

Sağlıklı bir yaşama sahip olmanın toplumun en temel ve önemli unsuru olduğunu anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Fedakarca görev yapan sağlık camiamızın tüm çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması hepimizin ortak amacıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da bilimsel gelişmeler yaşanmış, bugün gelinen noktada sağlık alanında ülkemiz önemli bir noktaya ulaşmıştır. Doğumdan ölüme sağlıkla ilgili ne varsa bizden daha iyi sunan ve bu işe sahip çıkan dünyada başka bir devlet yoktur. Geleneğimizden aldığımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şeklinde miras kalan yönetim anlayışımıza sadık bir çizgide, devletin yaşamasını insana bağlayan, insan odaklı bir yönetimi esas alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artırmıştır."

"Çok kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kovid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının olağanüstü fedakarlık gösterdiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkürlerimizi arz ediyorum. Çok kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Bunu zaman zaman çok güç koşullarda yerine getiriyorsunuz. Şunu da biliyorsunuz; bu büyük fedakarlıkların karşılığı ne yapılsa da hakkıyla ödenemez. Onun için sizlere teşekkür etmekten başka şu anda söyleyebileceğim fazla bir şey yok. İnşallah bundan sonraki 14 Mart Tıp Bayramlarında, sorunların büyük ölçüde çözüldüğü bayramları hep birlikte kutlarız."

İl Sağlık Müdür Vekili Turhan Sulhan, sağlık çalışanlarının insan yaşamının devam için önemini dile getirdi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ise Türk hekimliğinin ülke tarihinin her döneminde imzasının görüldüğüne değinerek, Türk bayrağının dalgalandığı her coğrafyada bir Mehmetçik cesaretiyle, azmiyle, kararlılığıyla Türk hekimlerinin görev yaptığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Klarnet Beşlisi tarafından müzik dinletisi sunulan etkinlik, plaket takdimi ve pasta kesilmesiyle sona erdi.

Törene, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Murat İrcal, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer ile sağlık çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni - Son Dakika


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