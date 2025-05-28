Gaziantep'te Kanser Hastaları İçin Yeni Tedavi Ünitesi - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep'te Kanser Hastaları İçin Yeni Tedavi Ünitesi

28.05.2025 17:05
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Gaziantep Şehir Hastanesi, kanser hastalarına radyoaktif iyot tedavisi imkanı sunmaya başladı.

Gaziantep'te kanser hastaları için radyoaktif iyot tedavisi imkanı

GAZİANTEP - Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten ünitede kanser hastaları için radyoaktif iyot tedavisine başlandı. Hastanede düzenlenen törenle açılan Radyoaktif İyot Tedavi Ünitesi bölümü Gaziantep'in yanı sıra çevre illerdeki kanser hastaları için umut olacak.

Toplumda "Atom Tedavisi" olarak bilinen, tiroit ameliyatı geçirmiş hastalarda boyun bölgesinde kalan ve gözle görülmeyen muhtemel kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan tedavi yönteminin uygulanacağı bölüm düzenlenen törenle açıldı. 8 yataklı radyoaktif tedavi servisi hasta alımına başlanırken, bölümün açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, uzmanlar ve bölüm yetkilileri katıldı.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık üssü olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, tiroid cerrahisi geçirmiş hastalar için radyoaktif iyot tedavisine başlandığını söyledi. Tiroid cerrahisi geçirmiş hastaların radyoaktif iyot tedavisindeki eksikliğin giderildiğini belirten Vali Çeber, "Evet, burası bizim için önemli bir merkez. Şehir hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar her gün artan poliklinik sayısı, her gün artan ameliyat sayısı, her gün artan personel sayısıyla bölgeye önemli hizmet veriyor. Ama biz bir taraftan da mevcut haliyle bu hizmetleri verirken geliştirme işlemlerine de devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir merkezi açtık. Burada kanser hastaları iyot alarak tedavilerini sürdürecek. Tabi kıymetli başhekimim ve bu bölümün sorumlusu Zeki hocam bizi tıbbi terimlerle de bilgilendirdi. Gaziantep ile beraber tüm bölgeye, hatta belki çok uzaktan gelenlere hizmet verecek. Çünkü Türkiye'de çok fazla bu bölüm yok. Belki de komşu ülkelerimize de bu anlamda hizmet edecek bir merkez. Burada gördüğünüz bu alanın her tarafı kurşunla kaplı ve bu tedaviye uygun dizayn edildi. Bu odaların her biri aslında çok teknik özellik taşıyor, çok özel olarak hazırlanmış odalar. Doktorumuz geldiği zaman hastayla münasebetini bile paravanın arkasından hal ve hatır sorarak işlemlerini sürdürecek. ya da Zeki hocamın yakasında gördüğünüz cihaz gibi bu bölgede çalışan herkesin üzerinde o cihazlar olacak ve onların da aldığı radyasyonları ölçecek. Başta tiroit olmak üzere belli kanser türlerinin tedavisinde bu merkezler çok önemli. Çok da pahalı bir tedavi. İşte vatandaşlarımız burayla beraber hem o maliyetten kurtulacak hem de o ihtiyaçlarını gidermiş olacak" dedi.

Vali Çeber, "Şehir hastanemiz sadece Gaziantep'in değil tüm bu bölgenin doğunun, güneydoğunun ve komşu ülkelerin sağlık anlamında merkez üssü oldu diyebiliriz. Artık günlük poliklinik sayıları 12 binleri aştı. Yeni yeni alanlarda kazandırılmaya devam ediyoruz. Bu alanla beraber de inşallah daha güzel hizmet edilecek. Allah kimseye ihtiyaç duyurmasın ama ihtiyaç olduğu zaman da eksiğini bırakmasın diye biz duamızı da tekrar etmiş olalım. Bu merkez hem Gaziantep'imize hem bölgeye hem de tüm ihtiyaç sahiplerine hayırlı olsun diyelim" diye konuştu.

Radyoaktif iyot tedavisini almak isteyen hastaların şehir dışına çıkmalarına gerek kalmadığını söyleyen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Bu ünite Prof. Dr. Zeki Çelen'in sorumluluğunda işleyecek olan ve onkoloji hastalarının tedavi edileceği bir ünite. Burası bölgede aslında kamuda en geniş, ilk, büyük radyoaktif iyot tedavi ünitesi olma özelliği taşıyor. Bugün açılışını yaptık. Burada tiroid kanseri, karaciğer kanseri gibi kanser tipleri tedavi edilecek. Hem radyoaktif iyot veriliyor, tera tedavisi ve nutesium tedavisi uygulanıyor. Bu ünitede 5 tane nükleer tıp uzmanımız çalışacak. Tabi ki özellikli bir ünite. Çünkü bütün odaları kurşunla kaplı. Kapısı, duvarları, tavan ve tabanı kurşunla kaplı. Çünkü hastalara verilen ilaçlar radyoaktif madde olduğu için bunların hem yakınlarına hem de başka hastalara zarar vermemesi için tedavi süresince bu odalarda izole ediliyorlar. Dolayısıyla özellikli bir ünite ve özellikle tedaviler olacak. Bu nedenle de hastalar bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Diğer yandan Gaziantep'in üniversitede daha küçük bir ünite mevcut idi. Burası kamudaki ikinci ünite olma özelliğini taşıyor ve yatak sayısı olarak daha büyük bir ünite. Çevre illere baktığımızda bölgede diğer illerde böyle bir ünite mevcut değil. O nedenle hem çevre illerden hasta almayı bekliyoruz hem de Gaziantep iline hizmet vermeyi bekliyoruz. Sağlık turizmi kapsamında muhtemelen çevre ülkelerden de hastalarımız olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep'te Kanser Hastaları İçin Yeni Tedavi Ünitesi - Son Dakika

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