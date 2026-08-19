Gebe Okulu'ndan Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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Gebe Okulu'ndan Mezuniyet Heyecanı

Gebe Okulu\'ndan Mezuniyet Heyecanı
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Erzurum Şehir Hastanesi'nin Gebe Okulu, anne ve baba adaylarını mezun etti, sağlık bilgileri verildi.

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, Ağustos ayı dönemini başarıyla tamamlayan anne ve baba adaylarını mezun etti.

Erzurum Şehir Hastanesinde anne ve baba adaylarının bilinçli bir hamilelik ve doğum süreci geçirmeleri amacıyla hizmet veren Gebe Okulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Okulda düzenlenen 3 haftalık eğitim programına katılan ebeveyn adayları, teorik ve pratik dersleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Doğum salonu ve hasta odaları yerinde tanıtıldı

Konu ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, eğitim programı kapsamında anne ve baba adaylarına; hamilelik süreci, doğru nefes teknikleri, doğum anı, anne sütünün önemi ve bebek bakımı gibi kritik konularda uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgiler verildiği ifade edildi. Eğitimin son bölümünde ise adayların doğum sürecindeki endişelerini gidermek amacıyla hastanenin doğum salonu ve yatan hasta odaları gezdirilerek teknik bilgilendirme yapıldı.

"Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı"

Mezuniyet töreninin ardından Erzurum Şehir Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, bilinçli ebeveynliğin ve normal doğumun önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe okulumuzda anne ve baba adaylarımız 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adaylarımıza hastanemiz doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı."

Sertifikalarını alan anne ve baba adayları ise aldıkları eğitim sayesinde doğum sürecine dair korkularının azaldığını belirterek, hastane yönetimine ve eğitmenlere teşekkür etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebe Okulu'ndan Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika

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