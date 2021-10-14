Ekstravasküler Remodelizasyon sistemiyle ilk kez derin venöz kapak tedavisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Invamed-RD Global laboratuvarlarında derin venöz yetmezliği tedavisi için geliştirilen Ekstravasküler Remodelizasyon sistemiyle iki hasta tedavi edildi.

Invamed- RD Global'den yapılan açıklamaya göre, kurum, hastanın ayağını kaybetmesine yol açabilen rahatsızlıklar arasında yer alan derin venöz yetmezliği tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen derin venöz yetmezliğinin tedavisi için akla ilk olarak açık ameliyatla yapılan cerrahi tedavi yöntemleri gelse de, gelişim gösteren yenilikçi tedavi uygulamaları kadar etkili ve kalıcı bir iyileşme sağlayamayabiliyor.

Cerrahi tedavi yöntemleri uygulama zorluklarının yanı sıra hastalarda operasyon sonrası oluşabilen halsizlik hissi, ağrı, yangı, damar hasarı, pıhtı oluşumu, bacaklarda şişme, kanama, enfeksiyon, yara akıntısı ve yara iyileşme sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi bazı ciddi komplikasyonlar doğurabildiği gibi onarılan kapağın yeteri kadar çalışmaması sonucu olumsuz semptomlara yol açabiliyor.

Invamed- RD Global laboratuvarlarında alanında uzman araştırmacılar ve bilim insanları tarafından geliştirilen tedavi yönetimi Ekstravasküler Remodelizasyon, özel bir haritalama yöntemiyle damar yapısını yeniden şekillendirerek, damarın tekrar doğru işlev görür hale gelmesine olanak sağlıyor.

Damara ekzovenöz olarak dışarıdan uygulama olanağı sağlayan sistem, endovenöz (damar içi uygulama) mekanik implantlarda görülen tromboliz oluşma riskini minimize ederek hastaların kalitesi yüksek eski aktif yaşam tarzlarına dönmelerine imkan veriyor.

Yeni tedavi sistemi ilk kez uygulandı

Derin venöz yetmezliği tedavisi için geliştirilen Ekstravasküler Remodelizasyon sistemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan Yavuz ve uzman hekimlerden oluşan ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yavuz; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkcı'nın destekleri sayesinde innovasyon anlamında çok rahat bir çalışma ortamında olduklarını belirterek, yeni tedavi modaliteleri geliştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çarıkcı, "Derin ven yetmezliği tüm dünyada üzerinde ciddi çalışılan bir hastalık olup biz de bununla ilgili geliştirilen, damara zarar vermeden damar dışından stentleme ile venöz yetmezlik tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdik. İlk uygulamalarda bunun etkili olabileceğini gösterdik. Bu metodla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.