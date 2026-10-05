Hafsa Sultan Başhekimi Topçu, yenidoğan yoğun bakımını 20 yatağa çıkaracak - Son Dakika
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Hafsa Sultan Başhekimi Topçu, yenidoğan yoğun bakımını 20 yatağa çıkaracak

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Hafsa Sultan Başhekimi Topçu, yenidoğan yoğun bakımını 20 yatağa çıkaracak
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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen panelde anne sütünün ilk 6 ayda tek başına yeterli olduğunu söyledi. Topçu, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi kapasitesini 20 yatağa çıkaracaklarını açıkladı.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanenin 2010 yılında "Bebek Dostu Hastane" unvanını aldığını belirterek, "Anne sütü çok değerli. Özellikle ilk 6 ayda tek başına emzirmek çocuklara yeterli oluyor" dedi. Topçu, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinin kapasitesini 20 yatağa çıkaracaklarını açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında "Anneyi bilgilendir, destekle ve emzirmeyi koru" konulu panel düzenlendi.

MCBÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Doç. Dr. Sema Tanrıverdi yaptı. Panelde anne sütünün önemi, emzirmenin anne ve bebek açısından faydaları, emzirme teknikleri, anne sütünün sağılması ve saklanması ile sütü artırma yöntemleri ele alındı.

Panelin açılışında konuşan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, anne sütünün özellikle ilk 6 ayda bebekler için yeterli olduğunu vurguladı.

"2010 yılında 'Bebek Dostu Hastane' unvanını aldık"

Hastanenin emzirme ve anne sütü konusunda öncü çalışmalara imza attığını belirten Topçu, "Emzirme dostu konsepti yaygınlaşmadan önce bizler 2010 yılında Hafsa Sultan Hastanesi olarak Gebe Okulunu açmıştık ve 'Bebek Dostu Hastane' unvanını aldık. Anne sütü çok değerli. Özellikle ilk 6 ayda ve tek başına emzirmek çocuklara yeterli oluyor" dedi.

Yenidoğan ekibine de teşekkür eden Topçu, sağlık çalışanlarının yenidoğan bakımında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Yenidoğan yoğun bakım kapasitesi artırılacak

Hastanenin yenidoğan alanındaki kapasitesini artıracaklarını ifade eden Topçu, "Her türlü ekipman ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Şimdi Yenidoğan büyüdükçe çok yakın zamanda Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizi 20'ye çıkaracağız. Cihazlar anlamında zaten çok üst düzey bir ekipmana sahibiz" diye konuştu.

Panelde Doç. Dr. Sema Tanrıverdi "Anne sütü ve emzirmenin önemi", Uzman Hemşire Meral Tutav "Emzirme ve anne sütünün anne için faydaları", Uzman Ebe Özgen Erdenilgen "Emzirme teknikleri ve pozisyonları", Ebe Yadigar Sak Kaya "Anne sütünün sağılması ve saklanması", Uzman Hemşire Buğse Eser ise "Anne sütünü arttırma yolları" başlıklarında sunum yaptı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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